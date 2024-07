El duro diagnóstico de especialistas sanjuaninos: aseguran que la recuperación económica llegaría en 2025

Finalizó la primera mitad del 2024 y varios especialistas analizaron la gestión presidencial de Javier Milei desde diversas aristas. Con respecto al escenario económico , cuatro especialistas sanjuaninos dieron su veredicto del panorama nacional. No hay optimismo y manifestaron que la recuperación llegaría en 2025.

Padín expresó que la economía real todavía no responde. “Es muy difícil que llegue este año”, aseguró. Remarcó que todas las cifras interanuales fueron negativas salvo en los sectores de las finanzas y el agroexportador pampeano, que registró un repunte tras la grave sequía de mediados de 2023.

Pese a los números en rojo, afirmó que el empresariado argentino no pierde las esperanzas y mira con optimismo la gestión libertaria. Esperan la aplicación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y del blanqueo de capitales para el próximo año, expresó el economista.

Aveta manifestó que hay una luz de esperanza, pero no ocurrirá próximamente. El especialista declaró que se verá cuando el país registre una cifra muy cercana al 0% de inflación.

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró durante junio y julio dos de las cifras más bajas desde febrero de 2022. Pese a ello, Aveta expuso que falta bastante para la llegada de este “número ideal”, ya que Argentina contó con el doble de inflación de otros países de la región.

Mariano Cáceres aseguró que no hay señales claras para el inicio de la recuperación. “La actividad no levanta y no hay un programa de estabilización que fomente la aceleración”, expresó.

Declaró que, durante el primer semestre, sectores como industria, construcción y servicios registraron caídas importantísimas. Está relacionado a la escasa tracción de consumo y la falta de obra pública de la gestión nacional. Como dato alentador, dijo que debería haber números positivos gracias a la influencia del agro.

Hasta el momento, empresarios e inversores financieros esperan la salida del cepo al dólar, hecho clave para el arribo del repunte durante el último. “Es el principal driver que pretenden los inversores para confiar en Argentina”, finalizó.

Por último, Ruiz Botella sostuvo que la actividad económica podría estabilizarse, pero sería a principios del próximo año. “Sería muy difícil que llegue durante 2024”, contó.

Remarcó que hay algunos indicios positivos, pero todavía falta la estabilización del dólar. También estima por el congelamiento de precios en productos de la canasta básica en supermercados.