Cuánto desembolsa San Juan de fondos propios para subsidiar la luz a los sanjuaninos

Nuevo plazo Largas filas en San Juan para mantener los subsidios de la luz y no pagar boletas carísimas

El ingeniero habló sobre la evaluación de los valores que llegan en la boleta de la luz. "Estamos en una situación donde la inflación interanual es del 289%. Y la ley dice que las tarifas tienen que reflejar los costos. En ese nuevo paradigma hay subsidios focalizados, establecido por Nación, solamente para hogares de menos recursos. A este se le suma un invierno más severo y una situación económica que no termina de despegar",analizó. Destacó que en enero Naturgy (ex Energía San Juan) pidió 132% de aumento pero eso haría las tarifas "impagables". En junio se consideró que la tarifa cubría los costos, y los ítems que competen a la provincia (los del lado izquierdo de la factura) quedaron congelados hasta diciembre. No obstante, los costos nacionales sí siguen aplicándose a la tarifa y sigue aumentando.