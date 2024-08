Largas filas en San Juan para mantener los subsidios de la luz y no pagar boletas carísimas

Audiencia pública provincial La tarifa de luz en San Juan no aumentará hasta el año que viene

“Se acercan muchas personas. Recordemos que hay más de 17.000 hogares a los que les ha llegado una notificación que deben inscribirse en estos subsidios”, dijo Roberto Ferrero , desde el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE). “No tenemos un número concreto, ya que hay muchas personas que ya están inscriptas y simplemente consultan”, añadió y reiteró y que no es necesario que se reempadronen lo que ya se anotaron en años anteriores.

El EPRE envió comunicaciones a 17.000 hogares sanjuaninos para que se anoten en forma urgente en el registro para mantener los subsidios y así eviten nuevos aumentos nacionales en la boleta de luz. En el organismo sanjuanino consideran que hay al menos un 70% de los notificados que se merecen el beneficio, pero lo perderán si no se registran.

Requisitos para los subsidios

image.png

“Los que se inscribieron antes no necesitan volver a hacerlo. Los que no se inscribieron, deben hacerlo urgente. Ahora hay una prórroga, pero no nos ha llegado aún una comunicación formal”, dijo el directivo, quien explicó el requisito fundamental para anotarse y poder seguir con el beneficio del subsidio.

El grupo familiar que tienen ingresos superiores a los 3 millones de pesos, no recibirá ningún subsidio. Menos de 470 mil pesos por mes, entre todos los integrantes del hogar, sí lo tienen al beneficio. En el medio, los usuarios siguen manteniendo algún tipo de subsidio, pero varía según los montos de los ingresos.

Dónde anotarse

Los interesados deben acudir al sitio oficial web de la Secretaría de Energía de la Nación, Mi Argentina; o pueden acudir en forma presencial al EPRE para formalizar la inscripción, en calle Laprida 12, este, en la capital sanjuanina.