Cuánto cuesta alquilar en Rivadavia: los precios en las zonas con más demanda y la variación de ofertas en un año

El mercado inmobiliario en San Juan tiene una gran cantidad de oferta como demanda de inquilinos que buscan un lugar que satisfaga sus necesidades, pero también vaya acorde a sus bolsillos. En Rivadavia pocas son las ofertas publicadas, y a diferencia de un año, hubo incrementos, pero no se dispararon tanto los valores.

De acuerdo a un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan , las ofertas actuales tienen una brecha acotada de precios entre mínimos y máximos, sea en departamentos de una o dos habitaciones, como en casas amplias de tres habitaciones. Si bien los valores que se tomaron son los publicados no hay que olvidar que muchos de estos espacios cuentan con el cobro de expensas, lo que encarece el gasto final cada mes.

Los valores tomados para el relevamiento son a modo de referencia, lo cual no indica que no se puedan encontrar alternativas más económicas o en las zonas que actualmente no presentan ofertas según lo que se encuentra en la web.

Precios de alquiler departamento de una habitación

Si lo comparamos en cantidad con lo que actualmente se publica para Capital, las unidades disponibles son significativamente menores. En torno a lo que ofrecía el mercado el año pasado, la zona de las universidades y Desamparados sigue siendo un sector con mayores alternativas.

La mayoría de las ofertas se ubican en el rango de los $300.000 y gran parte de los departamentos se manejan bajo inmobiliarias, por lo que al pago de alquiler y garantía se debe sumar la comisión que suele ser el mismo precio de alquiler.

Si comparamos los valores por zonas que se encontraban en 2024, la brecha de precios es la siguiente:

Mayo 2024

Desamparados: $120.000 a $200.000

Zona Hospital Marcial Quiroga y alrededores: $150.000 a $240.000

Zona Barrio Aramburu y alrededores: $100.000 a $145.000

Zona universitaria, hacia el sur: $120.00 a $200.000

Abril 2025

Desamparados: $210.000 a $450.000

Zona Hospital Marcial Quiroga y alrededores: $270.000 a $650.000

Zona Barrio Aramburu y alrededores: $250.000 a $300.000

Zona universitaria, hacia el sur: $200.000 a $350.000

image.png

Precios de alquiler departamento dos habitaciones

Similar a lo que sucede con los inmuebles de una habitación, hay pocas opciones publicadas y la mayoría se establecen sobre los mismos valores, lo que lleva al inquilino a elegir por conveniencia más que por el valor propiamente dicho. La mayor cantidad de propuestas rondan entre los $400.000.

Si comparamos los valores por zonas que se encontraban en 2024, la brecha de precios es la siguiente:

Mayo 2024

Desamparados: $200.000 a $280.000

Zona Hospital Marcial Quiroga y alrededores: $220.000 a $420.000

Zona Barrio Aramburu y alrededores: $160.00 a $280.000

Zona universitaria, hacia el sur: $140.000 a $280.000

Abril 2025

Desamparados: $300.000 a $430.000

Zona Hospital Marcial Quiroga y alrededores: $350.000 a $650.000

Zona Barrio Aramburu y alrededores: $490.000 (única oferta)

Zona universitaria, hacia el sur: $400.000 (única oferta)

image.png

Precios de alquiler casas tres habitaciones

En la web se encuentran pocas unidades disponibles para alquiler, e incluso no hay ofertas en zonas puntuales. Esto no significa que no haya casas disponibles, pero sí es un reflejo de la existencia de menos alternativas.

A diferencia del año pasado, no hay alquileres publicados con precios en dólares.

Mayo 2024

Desamparados: $300.000 a 1.500 dólares

Zona Hospital Marcial Quiroga y alrededores: $280.000 a $350.000

Zona Barrio Aramburu y alrededores: $250.000 a $300.000

Zona universitaria, hacia el sur: $250.000 a 1.200 dólares

Abril 2025

Desamparados: $750.000 a $900.000

Zona Hospital Marcial Quiroga y alrededores – Sin oferta

Zona Barrio Aramburu y alrededores: $500.000 (única oferta)

image.png

Un detalle no menor es que tanto Marquesado como La Bebida no presentan unidades disponibles para alquilar. Similar sucede en la zona norte, lo que se podría considerar barrio Aramburu y alrededores, con menos cantidad de alquileres publicados en torno a lo que se ofertaba el año pasado.