Crisis hídrica: cuáles son los pedidos de viñateros al Gobierno de San Juan

“Nos hemos reunido varios dirigentes de cámaras y pedimos una audiencia al gobernador. Creemos que no le está llegando la verdadera dimensión de lo que estamos viviendo”, advirtió Martín , el fin de semana en declaraciones al programa Redacción San Juan, e integrante de la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihorticola

Fuertes críticas

El dirigente e integrante de la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihorticola apuntó directamente contra la Dirección de Hidráulica, denunciando fallas graves en la red de distribución: “En Caucete, luego de una tormenta, debíamos recibir el agua sí o sí, y los canales estaban llenos de árboles. Si no recibía Caucete, no podía recibir el resto. Esto implica pérdidas de agua y un riego ineficiente, lo que se agrava en las olas de calor”, expresó.

La falta de infraestructura y recursos en Hidráulica es otro de los puntos críticos. Según Martín, durante esta gestión no se ha incorporado ni una sola máquina para tareas esenciales, lo que afecta directamente la respuesta ante crecientes o desbordes. “Hay departamentos que estuvieron más de dos meses sin agua. Eso es consecuencia directa de que las defensas no están en condiciones y no hay equipos para actuar”, señaló.

Pérdidas

La Mesa Vitícola es una de las tres entidades viñateras sanjuaninas y salieron a denunciar que este año las consecuencias han sido devastadoras para los productores. En zonas como Marquesado (Rivadavia) y Calingasta, muchos viñateros han perdido hasta el 100% de su producción por falta de agua.

A la crisis hídrica se suma un año climático extremadamente adverso. “Nos golpeó una peronóspora en octubre, algo inesperado en San Juan, y se perdió entre el 50% y el 80% de las uvas comunes, especialmente en el este: Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. En mi caso personal, perdí el 75%”, relató el titular de la Mesa Vitícola.

Martín aseguró que notan falencias en el manejo del agua y que no vislumbran cambios. “San Juan sin agua no es nada. No hay minería, turismo, industria ni agricultura que puedan sostenerse. El agua es el recurso clave de la provincia y está siendo mal administrado”, concluyó Martín, al tiempo que reclamó urgentes cambios estructurales y decisiones políticas concretas para revertir esta situación.