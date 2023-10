Con menos agua en San Juan, qué pasará con los paradores de los diques

Lo que sí está claro, es que no se repetirá tampoco este año la postal de décadas atrás, cuando los fines de semana, durante las vacaciones o cualquier día de calor en la ciudad, miles de personas entre locales y turistas se abarrotaban en los paradores buscando fresco, los bañistas cubrían el lago y los campings recibían visitantes a montones.

Es que, tras tantos años de crisis hídrica, los embalses que alguna vez fueron uan gran atracción turística de la provincia ya no desbordan de agua, sino que almacenan pequeños porcentajes de su capacidad total, dejando enormes extensiones totalmente secas.

La temporada anterior el rio trajo 1010 hm3 y este año vamos a tener 278 hm3 por debajo, un 27,52% menos). Si no se hacen cortes de agua de riego, las cotas de los diques van a bajar.

De todas maneras, con lagos menos llenos, hay algunos datos disponibles que permiten vislumbrar que puede llegar a pasar con loa temporada recreativa en los perilagos de la provincia.

Andrés Sastriques, Director de Recursos Energéticos, dijo que el dato del pronóstico hídrico no alcanza, y que se necesitaría tener también una proyección de las cortas de agua que hará Hidráulica para el riego agrícola. Eso permitiría elaborar una simulación de las cotas que podrían tener en el verano los diques. Pero como habrá otra gestión de gobierno diferente a la actual a partir del próximo 10 de diciembre en la provincia, ese dato no se tendrá ahora. ¿Qué se hará entonces para poder darle alguna pista a los prestadores? Una proyección estimada, similar a la del año pasado.

“En principio, las cotas de los diques deberían estar muy similares a lo que ha sido el año pasado. Nosotros aun no notificamos a los clubes, normalmente les mandamos alguna proyección para que tengan previsibilidad. Y ahora vamos a hacer una nota diciéndoles que, como no vamos a tener las cortas de agua , los diques van a mantenerse en principio por encima de tal cota”, dijo Sastriques. “Los clubes van a poder decidir si este verano van a abrir o no. La situación dependerá de quienes tiene pileta, o aquellos otros que no tienen y el agua le queda muy lejos. Pero aún no tenemos esa información, probablemente la tengamos antes de fin de mes”, agregó.

Nivel de los diques

El pronóstico de Hidráulica indica que este año será más seco, pero en Recursos Energéticos confían en hacer una simulación de cotas estimadas. Se regirán por los niveles mínimos de embalse de los diques definidos por el Concejo Provincial para Control de Embalses y Seguridad de Presas (COCEP).

En el caso del dique de Ullum, para evitar daños ante crecidas, debe tener de mínimo una cota de 750 msnm. “Desde Recursos Energéticos hemos pedido para esta temporada por lo menos 755 msnm, porque justamente puede ser un año con mucha lluvia, dada la condición climática de El Niño que traerá precipitaciones en el verano”, dijo Sastriques. Punta Negra tiene un mínimo de 920 msnm, y en Caracoles seguirá con 1.030 msnm de cota, que sigue con reservas negativas porque el mínimo de operación es 1.080.

El funcionario anticipó que se ha elevado un pedido al COCEP “donde planteamos la necesidad de mantener una cota alta, sobre todo en el dique de Ullum”. Dijo que es el que puede tener más complicaciones si hay crecientes, y para seguridad de todo el sistema, porque es de donde se abastece a Osse que brinda el agua potable a la población. “Es el ultimo distribuidor de agua y queremos tratar de mantener la cota más alta en este periodo que se anticipa que será lluvioso. Y los prestadores han pasado veranos con esa cota, y con menos también. El año pasado Ullum estuvo oscilando entre los 750 y 752 msnm, dependiendo de la época”, explicó el funcionario.

Como se espera un año lluvioso por El Niño, la idea es tratar de tener Ullum, y todos los demás diques, lo más altos posible de agua para poder tener la posibilidad de "laminar" las crecientes, dijo Andrés Sastriques, Director de Recursos Energéticos.

Los paradores de los diques

En el gobierno entienden que los clubes, paradores y campings -sobre todo los de Ullum- están en situación económica complicada tras tantos años de sequía, y admiten que se hace la vista gorda ante el incumplimiento de las inversiones acordadas. “Para no perder un permisionario los dejamos para evitar que el lugar se vandalice, ya que no podemos tener seguridad en todos los lugares”.

Según datos oficiales, Punta Negra cuenta con 7 permisionarios y concesionarios activos, mientras que Ullum tiene 17 en total. En la presa Cuesta del Viento en Iglesia, son 8. Por el momento, y salvo los que han atendido todo el año, no han informado a las autoridades si van a abrir esta temporada.