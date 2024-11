Con los nuevos cortes programados para cruzar a Chile, los tours de compras sanjuaninos se reorganizan: días, horarios y precios

Los días que estará suspendido el tránsito nocturno son programados, y las horas en las que no se podrá circular será desde las 2 AM hasta las 8 AM. Los viernes y fines de semana el transito estará habilitado normalmente. Eso obligó a los organizadores de tours de San Juan a modificar los horarios o los días de salida: ahora o salen más temprano o los días que no habrá cortes.