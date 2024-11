Comerciantes sanjuaninos, en alerta por el éxodo de compras a Chile: opiniones divididas

Comerciantes preocupados

“Hay rubros de comercio que están bastante inquietos por estas circunstancias”, admitió Darío Minozzi, presidente del Centro Comercial de San Juan. “Ahora que los precios están bajos en Chile, y hay una posibilidad de compra por parte del público sanjuanino; obviamente algunos rubros comerciales son los más afectados”, añadió.

Minozzi miró con preocupación que muchas familias sanjuaninas eligen Chile para comprar todo lo que le hace falta de indumentaria, electrónica, útiles escolares en el comienzo de clase y ropa. “Sí, claro que es inquietante y obviamente se nota un malestar y preocupación porque tampoco tenemos muchas condiciones para poder enfrentar o competir en estas circunstancias. Lamentablemente son pocas las herramientas que tenemos para poder enfrentarlo desde lo económico, desde lo financiero, desde la política económica”, indicó.

Agregó que los comerciantes locales trataran de mitigar a través de ofertas, variedad y modalidad de pago, y cruzando los dedos para que este verano no sea tan masivo el éxodo. “Hay varios rubros que están muy preocupados, esperamos que no sea tan impactante en la economía de los comercios y que puedan sobrellevarlos hasta los primeros tres o cuatro meses del año entrante al menos”.

Temen cierres

image.png

Gastón Villordo, desde la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson se mostró muy preocupado porque además se rumorea que el gobierno de Javier Milei piensa eliminar parte o todo el impuesto País desde enero, para las compras con tarjeta en el exterior. “Me preocupa más con la liberación de los impuestos, porque vamos a ver un movimiento que impactará, van a haber muchos comercios que se van a quedar en el camino”, advirtió.

Agregó que en la entidad advierten que algunos comerciantes viajan a comprar mercadería aunque se trate de competencia desleal y contrabando. Pero que también notan que las familias están viajando “y hacen las compras para tirar el año, y eso el comercio lo sintió muchísimo, porque además no tenemos precios competitivos”.

Villordo destacó que pertenece a la Confederación Pyme Argentina, y lamentó que la Federación Económica de San Juan no haya imitado a su par de Mendoza que emitió un comunicado denunciando el contrabando de los tours de compras.

Los que no ven impacto negativo

En contraposición, Daniel Milla, presidente de la Federación Económica de San Juan, aseguró que el comercio sanjuanino “no ha sentido en demasía el éxodo de las compras en Chile” y tampoco ha repercutido en las ventas.

En cambio, aseguró que desde hace un par de meses hay una “pequeña” reactivación. “En octubre se ha notado un poco más, pero hay algunos indicativos que nos llevan a ser optimistas en cuanto a que sea una reactivación en el largo plazo. Hay varios indicativos que nos llevan a pensar que se va a instalar esta recuperación en el comercio”, expresó.

En sintonía, Hermes Rodríguez; presidente de la Cámara de Comercio de San Juan dijo que no están afectados por el fenómeno. “A ver, ¿qué es lo que va a traer la gente en los tours de compra que están haciendo? Fundamentalmente traen indumentaria, mucha ropa, poquito calzado. Pero eso se vende por lo general, en los negocios barriales, en los persas”, expresó. Agregó que se traen “muchas cosas no digo truchas, pero marcas de no tanta calidad. Entonces, no hace ruido todavía”, afirmó el dirigente del comercio.