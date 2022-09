Con el nuevo acuerdo paritario, los estatales recibirán 100% de aumento salarial en el año

La suba anunciada -que impactará en docentes y no docentes- se verá reflejado en los recibos de sueldos de septiembre. "Nosotros tenemos cierre de provisorias el día viernes, por eso nosotros teníamos que llegar a un acuerdo hoy si los gremios querían un aumento en septiembre", explicó. Para hacer frente a esta erogación, el Estado sanjuanino pagará "60 millones por punto de incremento mensual".

El secretario Gremial de UPCN, Daniel Funes, dijo que están "conformes" porque "es lo que pedían las bases". En tanto, el secretario General de ATE, Cristóbal Carrizo, coincidió con eso y comentó que están "asegurados en caso de un descalabro económico a nivel nacional".

¿Por qué la cláusula gatillo recién para 2023? La ministra López argumentó que "entendimos que para definir un incremento significativo lo mejor era concretarlo a través de porcentajes mensuales y no a través de una cláusula gatillo con un índice que no conocemos sino hasta mitad de mes y que puede ir variando con gran incertidumbre". "Acá hay certeza para los empleados públicos", resaltó.

La funcionaria uñaquista y los equipos técnicos de Hacienda no se refirieron a los pedidos de los autoconvocados. Pero, off the record, comentaron que no esperan una reacción negativa porque se cumplió con una suba importante a los sueldos.