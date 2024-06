Cómo funciona PAR, la nueva "moneda" que circula en San Juan dentro de la economía popular

En San Juan este miércoles nació una nueva "moneda digital" no tradicional. Se llama "PAR”, y es un servicio de plataforma digital para el intercambio solidario de bienes y servicios, desde chorizos a trabajos de plomería, que propicia la Asociación Amas de Casa País, de la mano de Laura Vera y el dirigente del PJ Cristian Andino que ya lo aplicó en su comuna cuando era intendente de San Martín.

"Acá no hay ningún fin especulativo, en primer lugar, y en segundo lugar, no tiene ningún tipo de costo financiero. Simplemente que esta plataforma digital, lo que va a facilitar, o el objetivo que tiene, es promover el intercambio tanto de bienes como de servicios. Es decir, un fin solidario. Es todo un desarrollo tecnológico que apunta a colaborar y ayudar en el intercambio de bienes y servicios, y por lo tanto, también, por supuesto, mejorar la economía doméstica", destacó el dirigente este miércoles en diálogo con Radio Sarmiento.

El sistema ya se probó en un departamento sanjuanino y fue exitoso, dijo el ex intendente. "Esto ya lo hicimos, nosotros lo implementamos en la época de la pandemia, en el departamento de San Martín. Y la verdad que nos vino muy bien en ese momento difícil también de la economía, en la que muchas personas no podían salir a trabajar, sobre todo trabajadores temporarios, de changas, no podían salir a trabajar por el confinamiento. Entonces, implementamos este sistema de intercambio solidario, y la verdad, nos vino muy bien".

Agregó: "En un contexto donde hay una situación complicada de la economía doméstica, de la economía familiar, donde realmente cuesta llegar a fin de mes, donde no hay pesos que te permitan comprar las necesidades básicas que uno necesita en su casa. Bueno, estuvimos charlando con Laura Vera, la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, y ver la posibilidad de volverlo a implementar nos pareció muy bien".

En Amas de Casa, remarcó, ya tienen ferias en distintos lugares de la provincia y esta herramienta va a permitir potenciar y mejorar la economía popular.

El marco legal este sistema se sostiene con una mutual. "Las mutuales son instituciones sin fines de lucro que tienen estos fines de prestar estos servicios. Hay muchas personas. Nosotros empezamos a trabajar esto en la época de la pandemia. Y sabemos que en esta situación compleja va a ser una buena herramienta para ayudar a las personas que hoy les cuesta llegar a fin de mes, que tengan la posibilidad primero de vender lo que producen y, luego, también poder comprar bienes de calidad a bajo precio, porque acá no hay ningún tipo de intermediario", destacó.

Andino dijo que están charlando con intendentes para ampliar la implementación, por ejemplo con Valle Fértil y con Calingasta que "están muy interesados".

"Esto permite que mientras más tenemos, mayor la cantidad de ofertas de bienes que yo pueda comprar y a la vez también más personas a las cuales yo le puedo vender el producto o el servicio que presto". Por ejemplo, el cuidado de personas mayores entra dentro de este sistema .

"La ventaja de esto, comparado con el trueque, es que con este último se tenían que poner juntos las dos personas de cuidado. El plomero y el cuidador de personas adultas. En este caso en particular no hace falta. Lo que hace falta es que yo voy vendiendo mi producto y voy cobrando con PARES. A los que ingresan, que se les otorga un crédito a tasa cero, sin interés, de 10.000 PARES. Entonces inmediatamente yo ya puedo salir a comprar un dulce, una salsa de tomate, un kilo de chorizos, un kilo de fideos caseros, algunas semitas caseras", dijo Andino.

La idea es provincializar, ampliar este sistema, pero siempre con responsables a cargo de la organización, destacó Andino. Que se verifique quienes participan, cuando se forme la comunidad, en este caso lo va a hacer Laura Vera con su equipo, certificando que las personas que van a ingresar sean productoras.

Las claves de cómo se implementa PAR

"Es toda la tecnología mundial para facilitar el intercambio. Primero se forma una comunidad, un grupo de personas que producen bienes o servicios, productores, emprendedores, artesanos, etc. En esa comunidad nosotros verificamos, y esto ya lo va a hacer Laura y equipo. Se descarga la aplicación, que es una billetera digital, una billetera virtual, como puede ser, por ejemplo, Mercado Pago, que es una de las que más conocemos. Pero a diferencia de Mercado Pago, la billetera no te produce ningún tipo de costo financiero", explicó Andino.

A quienes integran esta comunidad se les descarga la aplicación, y además también, para arrancar, se les da un crédito a tasa cero. En este caso, va a ser de 10.000 PARES. El nombre de la moneda que se va a utilizar para el intercambio es PAR, y equivale a 10.000 pesos, para tener referencia. Ese crédito sirve poder comprar los distintos bienes que ofrecen las personas que están dentro del grupo o dentro de esta comunidad.

¿Cómo se paga el crédito? "Vas a pagar ese crédito vendiendo, ofreciendo algún tipo de bien, con el cual vos ingresás a la comunidad. Es decir, por ejemplo, yo soy un productor de dulces caseros, por ejemplo. Y vos producís carneo, y tengo chorizos caseros y alimentos derivados de este tipo de producción. Bueno, el grupo que va a administrar esto te va a depositar, y te va a permitir primero que te descarguen en tu teléfono la billetera virtual. Te vamos a dar un crédito de 10.000 PARES y si yo quiero comprar dulce, que lo producís vos, por ejemplo, te voy y te lo compro, yo te deposito, te transfiero el valor de tus dulces desde mis PARES".

Es el mismo mecanismo que el de una venta de productos. "Funciona la misma lógica del dinero tradicional, pero la diferencia aquí es que no hay ningún tipo de costo, sino que todo es a tasa cero, y es un sistema de intercambio de bienes y servicios, pero de forma solidaria", resaltó el dirigente.

¿Sí o sí se tiene que bajar la aplicación para hacer este tipo de transacción? Efectivamente, se tiene que dirigir a la sede de Amas de Casa del País (ubicada en Entre Ríos 379 Sur) para bajar la aplicación en primer lugar. En segundo lugar, la persona interesada debe probar que es productor de bienes y servicios. Esto , porque sistema tiene un fin solidario y se basa en la confianza mutua.

¿Esto es una moneda cerrada solo para aquellos que están dentro del sistema? Si. Para emprendedores y emprendedoras que venden bienes o servicios. Por ejemplo, un peluquero ingresa al sistema y cobra su corte de pelo con PARES, también un plomero, un albañil, un mecánico de auto, un mecánico de moto, un electricista.

¿Cuándo está disponible PAR? Inmediatamente tras el lanzamiento de hoy.

¿La app cómo se descarga? A las personas interesadas, se les hace un registro, se verifica que sean productores de bienes o servicios. Para esto tienen que ir personalmente por la sede de Amas de Casa del País y allí se les descarga inmediatamente en la aplicación y se les va a dar el crédito para que inicien.