Bono navideño para municipales de San Juan: 4 intendentes dicen que lo aplicarán, 3 lo analizan y los restantes prefieren callar

Si bien cada municipio es autárquico y define su propia política salarial, es común que los sindicatos de los municipales y las administraciones comunales tengan de referencia o repliquen, tal cual se dan, los acuerdos con la administración pública provincial. También se ha venido dando en gestiones anteriores que el Gobierno Provincial asista a las comunas con fondos extra para que puedan otorgar mejoras a los municipales, pero eso ya no se aplica.

Los empleados de los municipios solían ser alrededor de 5.000 en toda la provincia, pero hace años que no se actualiza públicamente esa cifra.

De manera que los intendentes tendrán que afinar bien la punta del lápiz antes de tomar decisiones como conceder un bono de fin de año, porque deberán hacerle frente con recursos propios, por lo menos hasta ahora es así. Quizá por eso la mayoría de los caciques departamentales prefirió no responder a la consulta sobre si prevé pagar un bono navideño a sus empleados municipales.

El bono consiste en una suma fija que se paga por única vez y que no es ni remunerativa ni bonificable, es decir, que no repercute en el salario básico, pero suele ser bien agradecida por los trabajadores por su inmediato beneficio en el bolsillo, además de implicar una fuerte inyección al circuito económico y traccionar el consumo, lo que impacta considerablemente en el comercio local.

El Gobierno Provincial definió dar un bono navideño de 80.000 pesos más porcentajes al básico, lo que oficializó esta semana en la primera reunión paritaria con los gremios docentes, que son la punta de lanza para la recomposición salarial de todos los estatales provinciales. Ahora los sindicatos UDAP, UDA y AMET estudian la propuesta y el lunes se reunirán nuevamente.

Técnicamente la oferta provincial del bono está hecha, pero no se sabe si la terminará aplicando ya que forma parte de la negociación paritaria. A la par de este anuncio, los empleados del Poder Legislativo y del Poder Judicial también reclamaron por un bono navideño.

Qué respondieron los intendentes

Antes de ese encuentro paritario, cuando ya se había hecho público el pedido de los tres gremios docentes y la anuencia de Orrego a pagar un bono de fin de año, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, fue pionera en anunciar que lo pagará a sus empleados contratados. Aún no define el monto ni cómo serán las mejoras para los municipales chimberos de planta permanente, según dijo este miércoles a TIEMPO.

Luego se conoció que Susana Laciar también pagará un bono en Capital, pero no especificó a quiénes ni cuánto, dado lo reciente del anuncio provincial que dijo que prevé imitar.

Desde Santa Lucía confirmaron oficialmente que el intendente Juan José Orrego también aplicará el pago del bono navideño a todos sus empleados. Para los contratados, será de 80.000 pesos por única vez no remunerativos, y para los contratados se concederá el beneficio pero no se definió todavía el monto. La fecha de pago tampoco está todavía resuelta.

En Calingasta, el intendente Sebastián Carbajal también adelantó que "lo vamos a otorgar" al bono. Y se explayó: "Otorgamos todos los bonos y aumentos que dio Provincia desde el inicio de gestión. Este jueves tengo reunión con Hacienda para ver lo del bono y también siempre se les otorgó bono a contratados y becarios. Este jueves determinaremos los montos de los mismos".

Hasta ahí son los cuatro primeros municipios que aceptaron dar el bono a sus municipales. En los 15 departamentos restantes, no hay certeza.

Sergio Miodowsky de Rivadavia dijo que "lo estamos analizando", de manera que no hay confirmaciones pero tampoco lo descartó.

Tampoco lo echó por tierra el intendente de Pocito, Fabián Aballay, quien respondió que "la idea es entregarlo pero hay que analizarlo porque hay que hacerlo con recursos propios del municipio".

En Angaco, el intendente José Castro no lo descartó. Expresó que "en realidad no hemos analizado todavía esa situación. Es muy reciente, muy prematuro esta cuestión de bonos". Y agregó que "nosotros venimos cumpliendo mes a mes con cada uno de los porcentajes propuestos a nivel provincial para aumentos. Los venimos muy bien con todo eso. Es la previsión económica que traíamos. Respecto a este tema de bonos, tendremos que analizar más en profundidad las cuestiones, una vez también de que se naturalice y sea más general, porque es muy volátil todo todavía y no sabemos ni siquiera los recursos de diciembre cómo vienen".

En Ullum, fuentes cercanas al intendente David Domínguez dijeron que es difícil que él hable sobre un bono y que la cautela es por la escasez de recursos. Los demás intendentes directamente no respondieron a la consulta.