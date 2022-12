Bono de fin de año: empresarios sanjuaninos piden a Alberto que dé marcha atrás

Según la entidad, el Gobierno debe considerar que las empresas además tendrán que abonar sueldos aguinaldos y vacaciones. Y que a esto se le suma el período de paritarias aún no cerrado y cláusulas de revisiones, además de las bajas en las ventas e inactividad en el periodo vacacional de enero y febrero. "Por lo que aceptar el pago de un bono sería totalmente perjudicial para nuestras pymes y, por consecuencia, el riesgo de cierres o tener que reducir personal para poder subsistir".

Así, "las 24 cámaras de los distintos sectores que conforman nuestra Federación Económica de San Juan solicitamos al Gobierno Nacional desestimar dicha imposición económica y perjudicial para las empresas o, en todo caso, considerar la deducción de dicho bono de los aportes del 931 para que de esa forma no sea una carga más para la economía empresarial y ayude al salario de los trabajadores".

Esta posición difiere de la expresada por el titular de la FESJ esta semana que hablaba de la posibilidad de pagar en cuotas este bono. Ahora la entidad plantea que es imposible y amenaza con cierres de empresas o despidos.

Por su parte, la presidenta del Centro Comercial de Capital, Laura Zini, en el mismo sentido que la FESJ expresó en diálogo con Radio Sarmiento que "es una decisión que se nos informa que tenemos que hacer el pago antes de que termine diciembre, no está reglamentado, es solo un anuncio, pero genera mucha preocupación porque para el sector comercial ha sido muy duro el año. No lo podemos pagar". Y concluyó: "se anunció como esfuerzo compartido pero en realidad las Pymes son las que lo están haciendo y ya no tienen espaldas". Dijo que el 100% de los comercios relevados esta semana por el tema dijeron que no podrían hacerle frente a este pago del bono. Y que los comercios de capital tienen en promedio 5 empleados por lo que se trata de montos importantes.