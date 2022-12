Bono para trabajadores privados: ¿Cómo lo cobran los sanjuaninos?

Ante este anuncio, las dudas entre los trabajadores y los empleadores no demoraron en surgir, ya que tal como se explicó desde Trabajo, el bono se pagará por única vez, pero para un grupo de empleados que cumplan con un requisito particular: los ingresos no deben superar tres salarios mínimo, vital y móvil, que serían $185.000 aproximadamente.

Desde la Federación Económica de San Juan, entidad que nuclea a una gran porción de empresarios de la actividad privada, su presidente Dino Minnozzi, señaló en declaraciones radiales que, si bien no han tenido la comunicación de manera oficial en CAME sobre el bono, han comenzado a hablar con los representantes de diversos rubros para estudiar las posibilidades y dificultades de hacer frente al bono. “Llevamos cinco meses de bajas de ventas en el país. La situación es muy crítica, aguda y complicada. Todos sabemos que el salario no alcanza, pero la situación de las ventas y la recaudación tampoco y habrá que tener paciencia para ver como pagamos”, dijo en declaraciones a Estación Claridad.

billetes-anses-bono-fin-diciembre.jpg ANSES: ¿habrá bono de fin de año?

Entendiendo la situación de los trabajadores, el hecho de que el sueldo no alcanza y la inflación cada vez golpea con mayor fuerza la economía doméstica de las familias sanjuaninas, Minnozzi dejó en claro que desde el sector harán todos los esfuerzos para pagar el bono de fin de año, pero no se pagará en una sola vez, sino en cuotas. “Deberemos hablar con los diferentes sectores gremiales y con los empleados para que entiendan la situación, porque sin recaudación no hay ganancia para poder hacer frente al bono en un solo pago”, señaló.

Hasta el momento a nivel nacional no hay mayores precisiones sobre cuándo se pagará el bono, pero en conferencia la ministra de Trabajo afirmó que será en diciembre, antes de las fiestas de fin de año. Teniendo en cuenta que restan 10 días para Navidad, seguramente la próxima semana habrá novedades. Pese a ello, en el caso que el pago sea en cuotas, una parte se recibirá en los próximos días y el resto durante enero, al menos esa es la intención de los empleadores sanjuaninos.