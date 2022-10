Bono de ANSES: paso a paso cómo anotarte para cobrar los $45mil

Los requisitos para acceder al bono es tener entre 18 y 64 años y no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo. El beneficiario tampoco puede ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra) y no debe contar con Obra Social o Prepaga. De igual forma, para obtener el refuerzo la persona no debe tener bienes registrados a su nombre. "Se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica", aclaró la ANSES.