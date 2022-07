Boleto de colectivo: empresarios piden que suba, ¿qué dice el Gobierno?

"Es verdad que los empresarios vienen planteando la necesidad de revisar tarifas en virtud del incremento de costos. Lo estamos estudiando", confirmó este martes el ministro de Gobierno provincial, Alberto Hensel sobre el precio del boleto de colectivo en San Juan . El funcionario de Sergio Uñac aseguró que este análisis no implica que se vaya a aumentar el precio del boleto pero tampoco lo descartó. Dijo que apuestan a que se resuelva el tema de fondo que es el reparto más equitativo de los subsidios al Transporte por parte de Nación, pero a la vez no descartó nada sobre conceder el planteo de los empresarios que prestan servicios para la Red Tulum: "en función del día a día vamos a ver", afirmó el funcionario.

Ante la escasez de combustible En San Juan no habrá reducción de servicio ni aumento de boleto de la RedTulum

"Los empresarios ven una estructura para que les cierren los costos pero el Estado mira el bolsillo de los usuarios. Vamos a tratar de mantener lo más que podamos (el precio) más allá de que en la última semana hemos tenido eventos que por supuesto no estaban en los cálculos de nadie", observó Hensel, en referencia a los millonarios subsidios que aporta el Gobierno Provincial para que no aumente la tarifa a los usuarios.

"El aumento sideral del dólar va a impactar en los precios, esperemos que no, pero no sabemos qué vamos a hacer en relación a esto. Lo vengo diciendo hace bastante con relación al de combustible y al incremento de costos. A veces no hay neumáticos, hay problemas con lubricantes y es un día a día. En función del día a día vamos a ver", expresó, sin descartar nada.

El ministro destacó que "el gobernador nos ha pedido que demos la batalla que tenemos que dar, que es la de fondo que se está haciendo en el Congreso de la Nación a través del proyecto que se impulsó desde San Juan de mejor distribución de los recursos. No sólo pensar cómo incrementar el pasaje a los usuarios sino mas bien lo que hay que discutir es cómo se distribuyen esos fondos mas equitativamente entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires", remarcó.

El funcionario uñaquista dijo que "vamos a seguir insistiendo sobre el proyecto que presentó la provincia que ha recibido amplio apoyo de otras provincias, con lo cual tenemos posibilidad de sacar adelante esa iniciativa. El Gobierno ha planteado otra cosa (en relación a trasladar costos al usuario) que fue formular un proyecto de ley para que San Juan reciba los fondos que correspondan en un ámbito de federalismo".