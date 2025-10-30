jueves 30 de octubre 2025

Mercado de abasto

Bajaron los precios de los tomates en la Feria de Capital: cuáles fueron los descuentos y las subas

En comparación con la semana pasada, hubo 5 productos con aumentos en sus valores y otros 9 presentaron descuentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tomate san juan.jpg

El pasado miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, hubo 5 productos con aumentos en sus valores y otros 9 presentaron descuentos. Se destacan las rebajas en los tomates.

Los descuentos en el sector verdulerías fueron:

  • Zapallo tierno: de $1.500 a $900
  • Ajo (cabeza): de $800 a $700
  • Acelga (unidad): de $800 a $600
  • Tomate perita: de $3.000 a $2.500
  • Tomate platense: de $4.000 a $2.000
  • Cebolla de verdeo (unidad): de $600 a $500
  • Berenjena: de $2.500 a $2.000
  • Pepino: de $5.000 a $2.500

Los incrementos fueron:

  • Papa: de $400 a $500
  • Remolacha (unidad): de $1.000 a $1.500
  • Repollo (unidad): de $1.000 a $2.000

La única rebajada en las fruterías estuvo en el mango. En una semana, la unidad pasó de $3.000 a $2.500.

Los aumentos fueron:

  • Limón (unidad): de $500 a $600
  • Sandía: de $1.300 a $1.500

Así quedaron los precios

Verduras

image

Frutas

image

