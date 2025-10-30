Bajaron los precios de los tomates en la Feria de Capital: cuáles fueron los descuentos y las subas

El pasado miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, hubo 5 productos con aumentos en sus valores y otros 9 presentaron descuentos. Se destacan las rebajas en los tomates.
Los descuentos en el sector verdulerías fueron:
- Zapallo tierno: de $1.500 a $900
- Ajo (cabeza): de $800 a $700
- Acelga (unidad): de $800 a $600
- Tomate perita: de $3.000 a $2.500
- Tomate platense: de $4.000 a $2.000
- Cebolla de verdeo (unidad): de $600 a $500
- Berenjena: de $2.500 a $2.000
- Pepino: de $5.000 a $2.500
Los incrementos fueron:
- Papa: de $400 a $500
- Remolacha (unidad): de $1.000 a $1.500
- Repollo (unidad): de $1.000 a $2.000
La única rebajada en las fruterías estuvo en el mango. En una semana, la unidad pasó de $3.000 a $2.500.
Los aumentos fueron:
- Limón (unidad): de $500 a $600
- Sandía: de $1.300 a $1.500
Así quedaron los precios
Verduras
Frutas