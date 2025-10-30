Por los alimentos, consultoras pronostican una inflación más alta en octubre

La inflación de octubre mostraría una leve aceleración con relación a septiembre, de acuerdo a relevamientos de consultoras privadas.

Trabajo Para el INDEC, el promedio de aumento salarial de agosto superó a la inflación

El día después Dólar, inflación y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos

El consenso apunta a que la variación del nivel general estaría por encima del 2,1% que se registró en septiembre.

El principal motor de este repunte fue nuevamente el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce la mayor presión sobre el IPC.

El aumento también se explica por el recalentamiento del dólar, cuya suba tiene impacto en costos y precios en general.

LCG estima una inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Su medición destacó que el rubro Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre.

Econviews y Libertad y Progreso proyectan variaciones en el rango superior, entre el 2,4% y el 2,8%. Ambas firmas señalaron la fuerte incidencia de los alimentos en esta tendencia.

Con pronósticos más moderados, la consultora Analytica proyectó que el nivel general de precios al consumidor alcanzará el 2,2%, una variación similar al dato oficial de septiembre.

El dato oficial del Indec se conocerá el miércoles 12 de noviembre.