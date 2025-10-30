viernes 31 de octubre 2025

Por los alimentos, consultoras pronostican una inflación más alta en octubre

Varias consultoras coincidieron en que la inflación de octubre superará el 2.1% de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La inflación de octubre mostraría una leve aceleración con relación a septiembre, de acuerdo a relevamientos de consultoras privadas.

El consenso apunta a que la variación del nivel general estaría por encima del 2,1% que se registró en septiembre.

El principal motor de este repunte fue nuevamente el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce la mayor presión sobre el IPC.

El aumento también se explica por el recalentamiento del dólar, cuya suba tiene impacto en costos y precios en general.

LCG estima una inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Su medición destacó que el rubro Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del 2,9% mensual promedio hasta la cuarta semana de octubre.

Econviews y Libertad y Progreso proyectan variaciones en el rango superior, entre el 2,4% y el 2,8%. Ambas firmas señalaron la fuerte incidencia de los alimentos en esta tendencia.

Con pronósticos más moderados, la consultora Analytica proyectó que el nivel general de precios al consumidor alcanzará el 2,2%, una variación similar al dato oficial de septiembre.

El dato oficial del Indec se conocerá el miércoles 12 de noviembre.

El vino sanjuanino atraviesa un año de contrastes: cae el consumo, y surgen señales inesperadas dentro del mercado.
