Aumento de costos y baja de ventas, el peligroso combo que enfrentan los gastronómicos sanjuaninos

“Salir a comer no es barato. Los sueldos no aumentan y todo lleva a que la gente se quede en casa”, comentó el presidente de la Asociación Empresaria Gastronómica Hotelera de San Juan, Rubén Miadosqui al analizar la actual situación del sector. Sucede que con el aumento de costos y de insumos, sostener los precios finales para el consumidor es cada vez más complicado.

En las últimas semanas, el aumento promedio registrado solo en material prima para la elaboración de distintas preparaciones rondó el 25%.

Pero el aumento de costos no es el único problema que están registrando en el sector, ya que la caída en las ventas ha sido evidente en las últimas semanas. “Han caído las ventas y muchos que abrían todas las semanas, lunes y martes ahora no abren, por ejemplo”, indicó.

Ante esto, los empresarios están acudiendo a reducir los gastos de distintas maneras. Algunos se inclinan por abrir los días que registran mayor demanda, otros redujeron las opciones de carta para ahorrar desde la materia prima, mientras que, conforme a lo que indicó Miadosqui, hay otros que redujeron parte del personal que tenían.

“Todavía no hay registro de locales que cierren en la provincia, esperamos no tener esa novedad, pero estamos haciendo un sacrificio muy grande para sostener el trabajo. El tema es que, si la situación no cambia o no varía, esto se va a complicar mucho en el corto plazo”, indicó Rubén Miadosqui.