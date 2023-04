Argentina le pagará U$S1.420 millones al FMI

Sostener los pagos en forma regular resulta una condición para que el convenio aprobado en marzo de 2022 no se caiga y puedan realizarse las modificaciones necesarias para encauzarlo en el nuevo escenario macroeconómico. Tras la próxima cancelación, el cronograma de pagos en dólares de mayo luce aliviado, con erogaciones hacia organismos multilaterales por solo U$S131 millones a lo largo del período.

En este marco, se conoció que Sergio Massa llegaría a los Estados Unidos para sumarse a la comitiva que discute con el FMI, probablemente a la espera de avances concretos que no expongan al ministro a un traspié.

De todas maneras, cuando el BCRA levante las persianas el martes (el lunes es 1° de mayo y no habrá actividad), las reservas totales estarán por debajo de los $35.000 millones.

En el balance publicado en la tarde del viernes, las tenencias del BCRA descendieron a U$S35.296 millones. Además del envío al FMI, se le habilitaron a Mendoza U$S113 millones para afrontar el vencimiento de una Letra.

En la jornada del viernes, la autoridad monetaria vendió U$S67 millones en el mercado de cambios y en consecuencia terminó abril con un leve saldo a favor de U$S20 millones, que deja al descubierto la flaqueza del dólar agro. Según datos de la Bolsa de Cereales de Rosario, la liquidación de la fecha fue de U$S 79,7 millones, muy por debajo de las proyecciones iniciales.

En los trece días de vigencia del “dólar soja 3″ las cerealeras liquidaron U$S 1.621 millones, que representa un tercio de lo ingresado en la primera versión de este programa en el mismo período y un 11% inferior al del “dólar soja 2″. El Gobierno esperaba liquidaciones por U$S 9.000 millones, cifra que no parece alcanzable. Las proyecciones de los analistas del sector marcan como tope U$S 4.500 millones.

FUENTE: Vía País