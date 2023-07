Ahora aseguran que la venta del Libertad no generará despidos

La Secretaria General del SEC, Mirna Moral ; dijo que la venta de acciones es una maniobra financiera internacional que la multinacional Casino ha venido realizando usualmente en los últimos cinco año. Por lo tanto, en esta oportunidad, como en las anteriores, no significará ningún cambio en el local sanjuanino: no va a cerrar ni se van a producir despidos como se temía. Moral incluso no descartó que la noticia que en medios nacionales se conoció como “otra multinacional” que se va del país, tenga ribetes políticos cuando Argentina se encamina a elecciones presidenciales.

Moral contó que se comunicó telefónicamente con autoridades de la cadena en Córdoba donde está la casa matriz, y luego se reunió con los empleados sanjuaninos en el local para transmitirles las novedades y darles tranquilidad.

“Hablé con Rodrigo Barraza que está en el Comité de Dirección y me aseguró que estas ventas de acciones se produjeron en los últimos 5 años en cuatro oportunidades antes, por lo tanto, no influirá en nada ahora tampoco”, dijo Moral al ser consultada.

“No es grave lo que ha sucedido, no existe posibilidad de pérdidas de puestos de trabajo, así que los empleados no deben tener miedo”, aseguró Moral. Agregó que el plus que tiene el establecimiento que está en San Juan es que cuenta con un paseo de compras, con gastronomía, entretenimiento y cines, y por lo tanto no genera pérdidas para el grupo comercial.