Achicando el bolsillo: los ajustes que hacen los sanjuaninos para llegar a fin de mes

Llegar a fin de mes es un tema que parece no tener final. Los salarios desvalorizados, la paridad del poder adquisitivo y escenarios más oscuros como un despido impactan de lleno en la economía doméstica de cada sanjuanino. Ante esto, el rebusque para llegar a fin de mes sin padecerla en el intento ha llevado a que varias familias realicen ajustes por distintos lados.

Gran parte de los lectores indicó que no pudo hacer frente al costo del alquiler, por lo que tuvieron que renunciar a sus contratos y volver a la casa de los padres o de algún familiar. No solo el costo del alquiler impacta en este tipo de decisión, sino también el valor de los servicios que representa una gran porción de los gastos, teniendo en cuenta los incrementos que estuvieron sufriendo de manera gradual los últimos meses.

Otra porción aseguró que el principal ajuste lo realizaron en el ocio y la recreación. Salir a cenar, ir al cine o al teatro, e incluso un paseo que represente un gasto ya no son opciones para algunos sanjuaninos que se inclinan por propuestas gratuitas o recen la cantidad de salidas para ahorrar.

Comprar lo justo y necesario en lo que es mercadería completa el podio de los ajustes realizados por las familias sanjuaninas. Cada vez son menos los consumidores que llenan el carro a principio de mes, y es más habitual comprar lo necesario para el día o la semana en almacenes de cercanía, al menos en los departamentos consideramos como “más baratos”, donde se pueden encontrar buenas ofertas, incluso mejores que en algunos mayoristas.

Dar de baja servicios también es una de las opciones a considerar a la hora de evaluar por donde ahorrar para no llegar a fin de mes con “cero pesos”. Cancelar la factura del celular y pasarse a prepago, buscar un servicio más económico de internet o simplemente darle de baja, son las alternativas que se pusieron en marcha.

Con el propósito de no llegar tan ajustados hasta el próximo cobro, los sanjuaninos se la rebuscan y hacen malabares cada mes, ajustando por donde pueden. Pero hay un grupo que logró encontrar el equilibrio entre lo que ingresa y lo que gasta, por lo que no se encontraron en la situación de decidir qué dar de baja o a qué renunciar para no poner en riesgo las finanzas personales.

El 15,3% de los lectores que participó de la encuesta aseguró que no hizo ningún cambio, siendo el porcentaje más bajo registrado de todas las opciones.