Abril llega con aumentos de luz y gas en San Juan: de cuánto serán

Con respecto a la luz, el 31 de marzo se acaba el subsidio del gobierno provincial que durante todo el verano estuvo conteniendo el aumento tarifario en el sector residencial, la industria y el comercio. A partir del cuarto mes del 2023 rige en San Juan un aumento del 27,6% promedio para todos los consumos. Este aumento fue decidido en la última audiencia de revisión tarifaria del 12 de diciembre del 2022, y hasta ahora las autoridades lo estuvieron subsidiando para evitar el impacto en los meses de tanto calor. El incremento no se notará de inmediato, porque por la forma en que se mide el consumo, que es bimestral; los sanjuaninos lo van a ver en las facturas que empiecen a llegar a partir del mes de junio próximo, según explicaron oportunamente las autoridades del ente provincial regulador de la electricidad. Para frenar ese aumento el gobierno provincial aportó $1.276 millones que destinó en forma proporcional a las distribuidoras Energía San Juan y Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA).

Los que no tendrán ningún aumento son los usuarios de consumos bajos que tienen Tarifa Social: ellos quedaron eximidos del aumento dispuesto en San Juan en diciembre. Se trata de 128.976 conexiones, el 53,5% del total que hay en la provincia.

A ese ajuste en la distribución provincial se suma otro de la energía nacional, correspondiente a la quita de subsidios decidida por la Secretaría de Energía de la Nación en todo el país. En febrero pasado se decidió una recomposición del 17% al 30% para los clientes denominados de ingresos medios y altos, mientras que los de menores recursos no tendrán incrementos en esta tanda. Aunque ese aumento fue en febrero, en abril empiezan a llegar las facturas reflejando ese impacto. Esos incrementos corresponden a la denominada “segmentación tarifaria” que comenzó a realizar la Nación en el segundo trimestre del 2022 y continuará este año. La Nación aun no informa cómo continuará este año la quita de subsidios. Pero sí continúa vigente la posibilidad que brindo a los consumidores de todo el país, de ingresos medios y bajos, de anotarse en el Registro de Subsidios (RASE), para evitar perder la totalidad del subsidio. Según informó el Ministerio de Economía de la Nación, el gobierno ha extendido hasta mediados de abril el plazo de inscripción al RASE para que las personas que cumplan las condiciones de acceso a una tarifa de luz y gas subsidiada y que aún no se anotaron puedan completarlo en las próximas semanas. Para completar el formulario de inscripción, el usuario deberá tener a mano su factura de luz y gas y su DNI como requisitos mínimos e ingresar a la web oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios

Por último, con la llegada de los días más frescos, se empieza a incrementar el consumo de gas y los sanjuaninos deben recordar que este servicio también tiene incrementos de hasta el 34% que se empiezan a pagar con las facturas de abril. Se trata de un incremento que se le autorizó a la distribuidora Ecogas que rige desde el 1 de marzo. Al igual que en el caso de la energía, los usuarios de segmentos más bajos no son alcanzados por el incremento. O sea, los aumentos los pagaran el 66% de los sanjuaninos que son los de consumos medios y altos.

En San Juan hay un total de 124.000 usuarios, de los cuales 121.000 corresponden al sector residencial. En ese segmento, los usuarios de ingresos medios y altos tendrán una suba que va desde el 18% para los primeros y del 21% para los otros. En cambio, para el sector industrial y el comercio el incremento llegará al 34%, según informaron desde la distribuidora.