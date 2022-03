¡Por las nubes! Los huevos de Pascua en San Juan están más caros que un kilo de milanesa

Lejos de todo contexto religioso, muchas personas aprovechan Semana Santa para viajar, descansar y mantener vivos algunos “rituales gastronómicos”, como disfrutar una Rosca de Pascua, comer pescado el Viernes Santo o compartir en familia del tradicional Huevo de chocolate.

Es conocido que la inflación ha impactado de lleno en todos los productos, y de un año a otro el incremento es más evidente. Franco Pelletier, de Cabral Mayorista, destacó a Tiempo de San Juan que en algunos casos han recibido mercadería con incrementos de casi el 100%. “Hay que recordar que son productos que no se elaboran todo el año, por lo que debemos seleccionar bien cuáles traer para no quedarnos con stock sobrante y perderlo”, detalló.

El año pasado, un “huevo estándar”, es decir, que no forma parte de las líneas más caras y con un peso promedio de 100 a 170 gramos tenía un valor de 700 pesos; mientras que este año el costo alcanza en algunos casos los 1000 pesos. Hoy un huevo Ferrero Rocher de 225 gramos tiene un valor que oscila entre los 1890 y los 1920 pesos, mientras que un kilo de nalga para milanesa rebozada tiene un costo aproximado de $950. Una comparación que da para pensar.

Los valores son tan variados como las marcas y las diferentes propuestas que se encuentran en góndola, debido a que varias de las opciones son productos que traen sorpresas o similar. Si bien aún no se pueden ver en todos los supermercados, algunos ya han dedicado el sector especial para estos productos típicos de Semana Santa, pero no son tan atractivos para la clientela sanjuanina. “Están locos, más de mil pesos por un huevo no pienso pagar”, comentó una clienta a este medio mientras se hacia el relevamiento en un local ubicado en pleno microcentro. Hay otros que miran, sacan cuentas y siguen su camino.

Entre los más económicos se observan los de la línea Palmesano, siempre y cuando no supere los 100 gramos, cuyos precios van desde los 350 a los 500 pesos. Luego de eso, los precios se disparan hasta las nubes, llegando a costar el más caro encontrado durante el recorrido cerca de 2000 pesos.

Para los niños que disfrutan de un chocolate con sorpresa, juguete y demás, las opciones van desde los 785 a 1620. El precio final varía según la cantidad de gramos y el juguete que acompañe el huevo; mientras que para familias numerosas siempre está la opción de la caja. Este año la tradicional caja de Bon o Bon con 30 unidades tiene un valor de 2000 pesos. El año pasado la misma costaba 1339 pesos.

El rango de los precios a nivel general que se observan en góndola van de 500 a 1500 pesos, pero siempre se pueden encontrar opciones mucho más baratas, por debajo de los 250 pesos, que vienen muy bien si hay que llevar chocolate para toda la familia y es multitudinaria.