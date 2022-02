Arranca marzo: cuándo cobro jubilaciones y pensiones, AUH y AUE de ANSES

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmaron las fechas que corresponden al pago de jubilaciones y pensiones, AUH y AUE para el tercer mes del año. Por eso en esta nota te contamos cuándo te toca cobrar sin necesidad de ingresar a Mi ANSES.

AUH con buenas noticias en marzo.

Teniendo en cuenta que cobrarán desde el día 9, de acuerdo a la terminación de DNI, recibirán también los $ 7083 que corresponden al último desembolso del 20% retenido del Complemento para las beneficiarias de la AUH que hayan presentado la DDJJ en diciembre pasado.

AUH de ANSES: ¿cuáles son los requisitos?

Los padres deben ser argentinos, vivir en el país y tener documento. En todo caso, si son extranjeros, necesitan tener DNI y una residencia de por lo menos dos años.

Los hijos deben ser menores de 18 años. En el caso que sean discapacitados, no hay límite de edad. Además, estar atravesando algunas de las siguientes circunstancias:

- Estar desempleado

- Ser empleado de servicio doméstico

- Ser monotributistas

- Tener un empleo que no está registrado (no suma aportes)

- Formar parte de los programas Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros de Trabajo