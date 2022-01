Pulgar arriba del empresariado sanjuanino al acuerdo del Gobierno nacional con el FMI

Este viernes, la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (Fmi) un nuevo esquema de pago de la deuda de 44.000 millones de dólares contraída en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. El pacto consiste en un esquema de desembolsos durante los próximos dos años y medio atados a las revisiones de una serie de metas. Según el presidente Alberto Fernández, "no nos condiciona, podemos llevar adelante nuestra soberanía y llevar adelante nuestra política de crecimiento, desarrollo y justicia social".

En San Juan, buena parte del arco político dio el visto bueno. Referentes del oficialismo y la oposición emularon las posturas nacionales de sus partidos. Sí hubo críticas de la izquierda y un apoyo moderado de Juntos por el Cambio. No así en el empresariado local, donde el respaldo tuvo mayor contundencia. Este medio se comunicó con representantes del comercio, la industria y el campo local. En cada sector hubo pulgar arriba. Sólo un empresario resaltó que "con el acuerdo no alcanza". También explicaron sus razones. La más repetida: el marco de previsibilidad. El comercio y la industria, los más agradecidos. "Es volver a entrar al mundo", dijo Hugo Goransky. "Es el camino", resaltó Hermes Rodríguez.

Uno por uno, opinan los exponentes de cada sector

Hugo Goransky, vocal de Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina

"Es muy positivo, es volver a entrar al mundo, es recuperar la capacidad crediticia y esto va a marcar la agenda que ahora debería tener el Gobierno Nacional, buscando consensos y acuerdos que permita poner en marcha un plan económico que otorgue previsibilidad. Tenemos la esperanza que empiece una nueva etapa en el país en el que la madurez de los políticos pueda lograr que Argentina transite un camino distinto. Esperamos que haya reformas estructurales, una reforma impositiva y una ley para solucionar las asimetrías regionales. Es muy importante que se haya acordado con el FMI. Inclusive en San Juan es bueno porque son muchos los créditos solicitados al mercado internacional que ahora podrían llegar. Estamos esperanzados en esta nueva etapa".

Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes

"Partimos de la base que esta deuda que supera los 45.000 millones de dólares que contrajo el gobierno anterior es ilegítima porque no fue aprobada por el Congreso Nacional y no se empleó ni en obras ni para mejorar la grave situación social que padecía la Argentina como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Ese dinero prestado por el FMI en su gran mayoría se fugó del país. Y ahora, aunque no nos guste hay que pagarlo de la forma menos dolorosa posible. Era imposible para el país pagar este año 19.000 millones de dólares. La economía se estaba descontrolando al actualizar los precios con el dólar blue. Ahora es posible q ante este acuerdo los precios de muchos insumos se reduzcan y adecuen al dólar oficial y que este se vaya actualizando con la inflación que irá bajando si este acuerdo se termina de concretar. Esperamos que con este acuerdo el dólar oficial lentamente vaya recuperando el atraso cambiario que padece para que la Argentina incremente sus exportaciones al poder ser más competitivos. En particular necesitamos recuperar exportaciones de nuestros productos vitivinícolas: vino, mosto concentrado, pasa y uva en fresco que perdimos en el último año".

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan

"Es muy importante porque nos permite tener más claro el panorama, si el país caía en default Argentina habría caído en incumplir un acuerdo y nos hubiera dejado en una mala posición en el mundo. Está faltando mucho de la letra chica, todavía hay que ver cómo se va a lograr, esperemos que no traiga una disparada inflacionaria, que den los tiempos para que la producción crezca, que las industrias puedan ser más competitivas y puedan exportarse los productos para que ingresen los dólares al país. Es necesario además del acuerdo con el FMI que se aplique un plan económico para que se dinamice la economía del país".

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio

"Si la idea es bajar el déficit fiscal y también reducir la emisión monetaria para tratar de bajar la inflación y flexbilizar las leyes laborales, es la panacea porque es lo que se viene pidiendo desde el sector. La presión fiscal no va a bajar si no baja el déficit fiscal. Es el camino".

Marcelo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson y delegado de la Came en San Juan

"Es muy importante. Dará previsibilidad. Se podrá proyectar a mediano y largo plazo. Sobre todo, para el comercio que importa. Vamos a tener certezas. Lo vemos con muy buenos ojos. Va a ser muy beneficioso para las PyMes. Acá en San Juan va a ser una oportunidad para elaborar proyectos a mediano y largo plazo".

Gustavo Fernández, empresario local y miembro de la Unión Industrial de San Juan

"Es bueno que el gobierno nacional no haya elegido el camino del default y haya optado por el entendimiento con el Fondo Monetario, para darle previsibilidad en el financiamiento estatal a la economía argentina. De todas maneras, este acuerdo por sí solo no resuelve ninguno de los problemas graves del país. Para cumplir algunos de los compromisos que se asumen, como fomentar las exportaciones, es necesario encarar temas que no forman parte del acuerdo, pero que se requieren para alcanzar ese incremento de exportaciones para la llegada de dólares: un plan integral de ordenamiento macroeconómico que incluya una reforma tributaria, una modificación de la legislación laboral y que permita recuperar el orden macroeconómico para bajar el costo del financiamiento. Sin bajar la presión tributaria, sin modificar la legislación laboral y sin resolver el problema del financiamiento, sumado a la necesidad de un plan de infraestructura en el país, las empresas no van a obtener la competitividad que necesitan para alcanzar el objetivo de incrementar las exportaciones".

Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan

"Sin dudas que es una muy buena actitud para el mercado inmobiliario que vienen castigándolo hace más de un año. Deseamos que sea una sincera e inmediata acción para el principal sector de la actividad privada".