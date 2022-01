Matías Kulfas a Tiempo de San Juan: “El modelo minero de San Juan es una referencia nacional”

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, habló en exclusiva con Tiempo de San Juan. El funcionario, que estuvo en San Juan para el lanzamiento del clúster de energías renovables, informó que ya hay nuevas provincias que se han puesto en contacto con la cartera para integrar el organismo de inversión. Kulfas se refirió a la minería y dijo que San Juan es referente nacional.

También habló sobre Josemaría e incluyó al proyecto minero como una de las inversiones más importantes del país. Aseguró que hay sectores que meten miedo con el desarrollo de la actividad económica y citó las fotografías difundidas por Greenpeace tras conocerse que habrá exploración petrolera en la Costa Atlántica. Vitivinicultura y el crecimiento industrial previsto para el 2022, los otros temas abordados.

- ¿Qué proyección tienen sobre el desarrollo de la actividad minera y qué lugar ocupa la mina Josemaría en el escenario nacional?

- Tenemos muy buenas perspectivas para el desarrollo de la actividad minera en el país, la minería es parte de la solución y hay perspectivas de crecimiento para el sector. Hay un Gobierno en Argentina que apoya el desarrollo de la minería y toda su cadena de valor y hay un marco legal que genera certezas como la estabilidad fiscal, la previsibilidad de determinados beneficios. Josemaría es una de las inversiones más importantes para el país, está todo muy avanzado para que arranque el proyecto en San Juan, que es una de las provincias con mayores perspectivas del país en minería.

- ¿El desarrollo de la minería en San Juan es un modelo nacional?

-El desarrollo de la minería en San Juan es una referencia nacional. Antes de la minería San Juan estaba varios puntos por arriba de los índices de pobreza nacional y hoy está algunos puntos por debajo. Después del incidente en el 2015 -derrame de cianuro por una rotura de las cañerías- hubo una serie de medidas que se tomaron, el gobierno está a favor de la minería y de la protección del medio ambiente. Como siempre digo, a nadie se le ocurriría prohibir el turismo porque un turista o un mochilero queme un bosque como ha pasado, apuntamos a un turismo más responsable y el mismo panorama se replica en la minería.

-La minería es parte de la solución a los problemas que tiene Argentina, como dijo en la entrevista y en algunas ocasiones en sus redes sociales. ¿Cómo evaluó la marcha atrás de Chubut e incide esta determinación en las señales al mercado para futuras inversiones?

-La decisión de explotar o no la minería depende de las provincias, que son las propietarias de esos recursos. Lo que nosotros apoyamos desde nuestro lugar es que la minería se desarrolle bajo los preceptos de sustentabilidad ambiental y desarrollo inclusivo en términos productivos y de cadena de valor. El caso de Chubut ha sido paradigmático, porque las típicas críticas a la minería tenían que ver con la preocupación por las áreas de glaciares y con el uso del cianuro, pero el proyecto Navidad no utilizaba cianuro y no afectaba ningún tipo de glaciar porque está en la meseta chubutense. Aun así, generó resistencias porque existe un activismo que no tiene una base científica, como lo que pasó en Mar del Plata donde Greenpeace difundió fotos de niños empetrolados en una playa, es totalmente falaz. Hay sectores que meten miedo. Nosotros lo que queremos destacar es la importancia de generar un buen marco de discusión social, con base científica. Por eso desde el inicio de la gestión hemos lanzado el Plan Estratégico de Desarrollo Minero y hemos convocado a todos los sectores, empresas productoras, sindicatos, académicos y, por supuesto, grupos ambientalistas porque también nosotros lo somos.

A este tuit hizo referencia Kulfas

#BLOG ¿Cómo sería ir a una playa llena de petróleo? uD83DuDC47https://t.co/JoPWh3HLud — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 11, 2022

- ¿Hay una mirada porteña de la minería?

-Es una mirada que mete miedo. También los empresarios del sector minero tienen que rever su comunicación, es algo que hemos charlado, mostrar lo que hace la minería y lo que deja la minería. Es un mito que la minería no deja nada, de cada 100 pesos de la minería, 80 quedan en las provincias, en los proveedores, en el Estado.

-A principios de abril del año pasado publicaron el decreto de Fomento de Inversión para las Exportaciones que incluye a la actividad minera. La iniciativa contempla proyectos no inferiores a los 100 millones de dólares a los que se les otorga el 20% de las divisas obtenidas de la explotación. ¿Es un incentivo suficiente para los inversores?

-Hay varios proyectos que están interesados en este programa de fomento a la inversión para las exportaciones. Las retenciones a las divisas no son para siempre.

-Otro de los pilares de la economía sanjuanina es la vitivinicultura y la escasez de botellas afectó seriamente al sector. ¿Hay algún tipo de medida prevista para solucionar esta problemática?

-La escasez de botellas es un problema que afectó a todo el país, agravado por un incendio que paralizó la producción de la empresa Verallia -productora de 35% de las botellas del país; que se suma al 60% que produce Cattorini Hnos y el 5% restante de Cristalerías Rosario-. Para esto, hemos anunciado un crédito por $900 millones para un proyecto de Vidrios Riojanos, para empezar a fabricar botellas de vino, con una capacidad de producción diaria de 100.000 botellas entre blancas y verdes. El objetivo es que esta planta empiece a fabricar botellas ya en 2022 y la idea es seguir impulsando inversiones para nuevos proveedores de envases de vidrio allí donde hay infraestructura, como Rosario y Neuquén, y de esta manera ampliar la oferta de proveedores de envases e incrementar la capacidad de producción para que no vuelvan a ocurrir crisis ni faltantes como los de este año.

- ¿Cuál es la proyección de este año para la industria?

- La actividad industrial tendrá un crecimiento en 2022 de entre un 5 y un 6 por ciento. No solo recuperamos lo que se perdió en el 2020, sino que la industria ya está funcionando mejor, con más producción y trabajo que la que dejó Macri. El 2021 fue un año muy bueno para la industria en su conjunto. Con el clúster de energías renovables que lanzamos ayer en San Juan ya hay más provincias interesadas en integrar este organismo de inversión, que prevé una generación de 2.500 puestos de trabajo.