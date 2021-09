Fin de la quiebra de la ex Delphi: juntaron solo $25 millones para distribuir entre 400 empleados y acreedores

En enero del 2018 la ex Delphi, una empresa autopartista con más de 30 años de antigüedad en la provincia, cerró definitivamente sus puertas tras una larga historia que incluyó idas y venidas, fondos buitres y hasta una compra de último momento del dirigente industrial Héctor Méndez. En tres años y ocho meses finalmente el proceso de quiebra de la firma concluyó y desde septiembre los acreedores podrán cobrar lo recaudado: $25 millones. Entre ellos se encuentran los casi 400 trabajadores que tenía la empresa.

En marzo del 2015 Héctor Méndez compró la empresa Delphi, que era del fondo de inversión buitre Elliot, de Paul Singer. En mayo del 2015, el ex presidente de la Unión Industrial se hizo cargo de la firma y dijo que el estado en el que estaba la empresa era peor del esperado. En el medio, hubo demoras con el pago de salarios, complicaciones en las ventas hasta que definitivamente la firma cerró sus puertas en enero del 2018. La gerencia decidió informarlo a través de Facebook.

Héctor Méndez

La ex Delphi, rebautizada ITEC -nombre que no alcanzó a registrarse-, primero inició el concurso preventivo para reorganizar los pasivos con el fin de llegar a un acuerdo con los acreedores y seguir operando. En el transcurso de ese concurso preventivo la empresa determinó que no existía ninguna posibilidad de reestructurar los pasivos y tampoco iba a tener la chance de volver a trabajar en forma continua y normal, razones por las cuales pidió su propia quiebra.

El proceso liquidatorio fue muy rápido, “fue muy exitoso desde el punto de vista judicial” porque pudo desarrollarse rápido y en un corto lapso de tiempo. Previo a la liquidación, un síndico se encarga de elaborar un informe final y un proyecto de distribución que determina cómo se va a repartir el dinero que se va a juntar de la quiebra. También se regulan los honorarios y los gastos de la quiebra, lo que es enviado a la Cámara de Apelaciones, que se encarga de controlar todo y cuando todo el proceso queda firme, se informa a los acreedores cuánto le toca a cada uno.

¿Qué se pudo vender? El juez Javier Vázquez, del Juzgado Comercial Especial, informó que se vendieron en lotes maquinaria, insumos, dos departamentos en Buenos Aires, lotes específicos de materias primas y automotores. Todo se vendió en un solo día a distintos compradores, en mayo del 2019. Se juntó poco más de $25 millones.

Se buscó rematar los bienes rápidamente porque había que entregar el inmueble en el que estaban. Es que las instalaciones son propiedad del holding mendocino Pescarmona. Si la mercadería continuaba guardada, había que continuar con el pago del alquiler.

La Cámara de Apelaciones confirmó los honorarios y los gastos de la quiebre, así que ya están dadas las condiciones para que los acreedores concurran al juzgado para que se les pague.

En cuanto a los ex empleados, no todos cobrarán al mismo tiempo. Es que todos aquellos que decidieron hacer juicio en sede laboral, tienen que esperar que termine su litigio allí para poder recibir lo que les toca.

Formaban parte de la planta de la ex Delphi 350 trabajadores, a este número se le suman 50 más que tenían convenios por retiros voluntarios que se iban a pagar en cuotas, ordenados y acordados con la Subsecretaría de Trabajo y la firma de Méndez. Todos cobrarán lo verificado y porcentualmente lo mismo entre todos los iguales.

Con la pandemia, los plazos judiciales se extendieron. Vázquez califica al proceso judicial como exitoso y aseguró que las liquidaciones estarán listas para ser cobradas desde septiembre. Las partes ya fueron informadas.

Dato

Sin considerar a todos los acreedores, en caso de que se repartieran los $25 millones entre los 400 trabajadores, a cada uno le tocaría poco más de $60.000, dinero que está muy lejos del que deberían haber cobrado en caso de que hubieran sido indemnizados.