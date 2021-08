¿Conocías el Plan Mi Compu?, conocé los detalles del nuevo beneficio de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó un nuevo plan mediante el cual se podrá acceder a la compra de una computadora en 40 cuotas a través del Banco Nación.

El beneficio, que está destinado a pensionados y jubilados, ofrece un préstamos de hasta $30.000 con un plazo de devolución de 40 cuotas, que de ser cancelado de manera anticipada no tiene costo alguno. Con el mismo, podrán adquirirse computadoras de escritorio, notebooks, netbooks y tablets.

Miles de madres de cada rincón de la Argentina iniciaron su jubilación gracias al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.



Estamos reparando una desigualdad histórica y poniendo en valor el tiempo que las mujeres destinan al cuidado de sus hijas e hijos.#EsUnDerecho ?? pic.twitter.com/1yjoUYdFWb — ANSES (@ansesgob) August 5, 2021

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al beneficio?

Tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del mismo.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

Último resumen de la tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia

Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio.