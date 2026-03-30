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Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de 1 millón de pesos

Las tasas para plazos fijos a 30 días muestran una diferencia de hasta 8% entre bancos tradicionales y digitales y pueden generar más de $7.000 de brecha por cada millón invertido

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los bancos en la Argentina actualizaron sus tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, con valores que varían de 21% a 29%. Esta renovación de condiciones genera una brecha que puede alcanzar más de $8.000 de diferencia entre la entidad con menor tasa y la de mayor rendimiento por cada $1.000.000 invertido durante 30 días.

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Esta diferencia impacta directamente en el interés mensual que los ahorristas pueden obtener según el banco seleccionado. El ajuste responde a la estrategia de captar fondos en un entorno condicionado por la política monetaria del Banco Central.

Mientras los bancos tradicionales ofrecen un rendimiento que oscila entre $1.017.260 y $1.019.726 por cada millón de pesos depositados, plataformas digitales y financieras especializadas llegan a $1.023.835 al concluir el plazo. El simulador de rendimientos permite observar estas diferencias, que representan una variación considerable en el saldo final para quienes buscan alternativas de resguardo ante la inflación.

La nueva estructura de tasas muestra un amplio abanico de opciones para el ahorrista. El Banco de la Nación Argentina fijó su tasa en 22% nominal anual, con lo que al término de 30 días se acreditan $1.018.082 sobre un millón invertido. Por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece un beneficio de 23% ($1.018.904) y el Banco Hipotecario elevó la tasa a 26,5% para no clientes, garantizando en ambos casos $1.021.369 al vencimiento.

El Banco Santander Argentina, estableció su tasa en 22% con un retorno de $1.018.082, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires SA y el Banco Ciudad de Buenos Aires dispusieron una tasa de 21%, equivalente a $1.017.260 en 30 días.

En el Banco BBVA Argentina también se mantiene en 21% ($1.017.260), y el Banco Macro mantiene a su vez el 24%, alcanzando $1.019.726. El Banco ICBC, con una tasa actual de 22,5% ofrece un resultado de $1.018.493. El Banco de Corrientes ofrece a clientes y no clientes una tasa de 22%, por lo que, luego de un mes se acreditarían 1.018.082 pesos.

Las diferencias crecen al analizar bancos digitales y financieras. El Banco Bica SA ofrece 28%, subiendo el monto final a $1.023.013.

El CMF ofrece para plazos fijos una tasa nominal anual de 27,5%, que liquida $1.022.602 al cierre de mes; el Banco del Sol, con 25,5%, deja $1.020.958. El Banco Meridian aplica una tasa de 28,5% por plazos fijos a 30 días, por cuanto el ahorrista obtiene $1.023.424. Y Reba Compañía Financiera (encabeza con 29% TNA) deja el saldo en 1.023.835 pesos. Banco Columbia ofrece una tasa 26% a 30 días, con un resultado final de 1.021.369 pesos.

Finalmente, el Banco VOII también lidera el ranking de retornos, con una tasa del 29% que eleva el resultado a $1.023.835 para un plazo fijo de $1.000.000 en un mes.

Los bancos provinciales presentan también opciones intermedias: el Banco de Formosa, el Banco Mariva y el Banco de la Provincia de Córdoba, con tasas que van de 21% a 25,5%, permiten resultados de $1.017.260 a $1.020.958 en una simulación de 30 días.

Las cifras reflejan el monto final acreditado tras 30 días, integrando el interés correspondiente al esquema nominal anual informado por cada entidad.

La competencia entre entidades marca el diferencial de tasas

El sistema bancario argentino atraviesa una fase de fuerte competencia para captar depósitos, con los bancos digitales y las financieras al frente en la oferta de tasas.

En las últimas semanas, estas entidades se posicionaron con los rendimientos más altos del mercado, incrementando sus tasas para atraer ahorros en un contexto de inflación elevada, que en febrero igualó el nivel de enero, con un 2,9%. En contraste, los bancos tradicionales mantuvieron sus tasas prácticamente sin cambios, lo que amplió la brecha en los intereses mensuales según la entidad elegida.

La política monetaria del Banco Central de la República Argentina continúa influyendo en los ajustes de tasas, impulsando la competencia y facilitando la absorción de pesos a través de distintas alternativas de plazo fijo en moneda local.

FUENTE: Infobae

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