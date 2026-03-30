lunes 30 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

Vuelven a subir las acciones argentinas impulsadas por las ganancias en el exterior

Los indicadores de Wall Street mejoran entre 0,2% y 0,4%. La suba del petróleo empuja al alza de las acciones de YPF y Vista. El riesgo país sube a 620 puntos

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La plaza financiera argentina opera este lunes con selectivas mejoras, en otra semana corta por los feriados de Semana Santa y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Lee además
se disparan las acciones de ypf tras el fallo de la justicia estadounidense
Reacción

Se disparan las acciones de YPF tras el fallo de la Justicia estadounidense
Los descuentos y promociones que se puede conseguir en hotelería y grastronomía, en San Juan.
Para aprovechar

Entre 3 noches por 2 y descuentos de hasta el 20%, las promos para recorrer San Juan este finde

Los negocios estaban alentados por la tendencia externa y, en el caso de YPF, impulsada por un fallo favorable para el país, que anuló una sentencia de 16.100 millones de dólares por la toma de control de la petrolera estatal en 2012.

A las 11:30 horas, los principales indicadores de Wall Street avanzaban en un rango de 0,2% a 0,4%, mientras que el ADR de YPF subía 2,6% a USD 46,29, un máximo desde enero de 2025. Las acciones de Vista Energy progresan un firme 4,7 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 1,3%, a 2.830.000 puntos. El Merval subió un 2,5% la semana pasada.

Los bonos soberanos en dólares operaban con selectivas bajas de 0,1% en promedio, en momentos en que el riesgo país argentino subía ocho unidades a los 620 puntos básicos.

La tendencia del mercado acompaña la volatilidad de las plazas globales en momentos en que se intensifica la cautela luego de que Irán calificó el lunes de “poco realistas, ilógicas y excesivas” las propuestas estadounidenses para poner fin a un mes de guerra en Oriente Medio.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte asciende 1,9%, a USD 114,70 el barril para los contratos con entrega en mayo.

“La atención de la semana en Estados Unidos estará en los datos de empleo de marzo, proyectándose la creación de 60 mil nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo en 4,4%. Asimismo, se conocerá la evolución de las ventas minoristas -indicador proxy de actividad- de febrero, mientras que en el frente geopolítico se aguarda una resolución al conflicto en Medio Oriente”, reportó Puente.

“La volatilidad y el riesgo siguen elevados, afectando la tendencia y el humor de los inversores”, indicó Delphos Investment.

La guerra se extendió por toda la región, con la dura consecuencia de miles de muertos, y provocó la mayor interrupción jamás vista en el suministro energético, fenómeno que está afectando a la economía mundial.

“La interpretación de la jerarquía entre la ley argentina y los estatutos corporativos (de YPF) fue clave para la revocación del fallo de primera instancia”, señaló el agente de compensación y liquidación Facimex.

En la plaza cambiaria, el dólar subía ligeramente a $1.395, aún lejos de los $1.653,70 establecido para la fecha como límite superior de la banda de flotación dispuesta por el Banco Central.

“La paz cambiaria junto con la perspectiva que por unos meses va a seguir así por la liquidación del agro permite al BCRA relajar las condiciones monetarias”, dijo a Reuters Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero.

Añadió que “así, la baja de encajes se suma a todos los instrumentos cortos del mercado rindiendo negativo en términos reales. Sin dudas apuntalar el crédito es buena noticia para el nivel de actividad, quedará por verse si afecta el sendero de desinflación”.

El BCRA confirmó que dispuso no prorrogar una norma que había establecido un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos que vence el 31 de marzo.

“En la segunda licitación de marzo, el Gobierno colocó USD 150 millones del nuevo bono soberano en dólares con vencimiento en octubre 2028 (AO28) y cupón del 6% con un rendimiento efectivo anual (TIREA) de 8,86%. En el mismo sentido, colocó USD 150 millones del bono soberano en dólares A027 a un rendimiento efectivo anual (TIREA) de 5,12%”, agregó Puente.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

ANSES: último día para presentar un papel clave para cobrar el 20% retenido

A cinco años del cierre de Falabella en San Juan: cómo fueron los últimos días de la tienda más recordada

Expo Ironman: San Juan impulsa su producción con rondas de negocios internacionales

La inflación toma impulso y podría superar el 3%: los factores detrás del repunte

Entre paneles solares y un dique, el tren que ya tiene un guiño para revivir en San Juan

Incertidumbre en Barrick por cambios sorpresivos en altos cargos de la empresa

El aumento de los combustibles empuja entre un 7% y un 9% los precios en los supermercados sanjuaninos

Vicuña suma a sus primeros operarios de maquinaria pesada para la etapa inicial del proyecto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses: ultimo dia para presentar un papel clave para cobrar el 20% retenido
Importante

ANSES: último día para presentar un papel clave para cobrar el 20% retenido

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?
De la ficción al triatlón extremo

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

Imagen cortesía Sí San Juan
Tensión total

Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Te Puede Interesar

Los descuentos y promociones que se puede conseguir en hotelería y grastronomía, en San Juan.
Para aprovechar

Entre 3 noches por 2 y descuentos de hasta el 20%, las promos para recorrer San Juan este finde

Por Redacción Tiempo de San Juan
La desvinculación de Analía García, referente en el vínculo con la comunidad, desató cuestionamientos de empresarios de Iglesia hacia Barrick.
Repercusiones

Sacudón en Barrick: el despido de una gerenta clave desató malestar de empresarios en Iglesia

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: Son pagos por publicidad
Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

La Cuadrilla del Manteca, los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha video
Quiénes son

La "Cuadrilla del Manteca", los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha

Una por una, las actividades que se podrá realizar en San Juan durante Semana Santa.
Presentación

Repasá las más de 100 páginas de actividades en San Juan para este finde largo de Semana Santa