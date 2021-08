Aseguran que hay el triple de chicos en merenderos de San Juan

"La pandemia ha incidido muchísimo. Nuestros comedores y merenderos están recibiendo además de los hijos de las personas que no tienen trabajo estable, hijos de personas que sí lo tienen pero no les alcanza para comprar la leche entonces van a los merenderos, eso no lo veíamos antes. A nuestros lugares de contención asistían solo los sectores más vulnerables donde no había trabajo. Hoy eso se ha ampliado. En comedores y merenderos estamos asistiendo tres veces más que antes de la pandemia, y en algunos casos son cifras más altas, por ejemplo en merenderos que asistían 30 niños ahora asisten 150", dijo este viernes la titular de la delegación local de Amas de Casa del País, Laura Vera, en diálogo con AM 1020.

"La situación es complicada y se ve en el tema de la pandemia que antes la gente resignaba comprar ropa o calzado, pero ahora elige entre pagar servicios o comprar comida", aseguró la dirigente social.

Cuando se acaban de conocer los índices de inflación del INDEC correspondientes a julio, desde la entidad difundieron sus propias mediciones, como todos los meses. Según el relevamiento de precios de la entidad, en julio la canasta básica alimentaria trepó a 33.350 pesos para una familia tipo, mientras que es de 72.000 pesos la canasta básica total. Vera explicó que miden primeras marcas y que los servicios en San Juan son un poco más elevados que en otras provincias, además de que no miden el precio del combustible, pero si lo midieran, dijo, la canasta subiría a más de 100.000 pesos.

"Preocupa mucho la situación porque la media de salarios está en 35.000 pesos. Gran parte de la población está en indigencia, no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria y debe hacer malabares para comer, pagar servicios, y la educación que es prioritario".

También analizó la dirigente los piquetes que se dieron en los últimos días por reclamos de otras organizaciones sociales. "La situación lleva a que haya esta situación casi explosiva en la sociedad, sale a reclamar porque no tiene posibilidades. Nosotros hemos tomado otras formas de reclamo, como intensificar las ferias atendemos la generación de trabajo y vemos en la economía social la posibilidad de tener los recursos necesarios para comer", indicó.

También contó sobre las nuevas formas de supervivencia que la modalidad de trueque, que se da en otras provincias, en San Juan "lo hemos visto pero ahora no, ahora hay venta y muchas ferias americanas, además de la producción propia que se vende en las ferias".