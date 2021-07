Jubilaciones: mirá de qué se trata el reconocimiento a los aportes por tareas de cuidado

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, encabezó el lanzamiento del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aporte por Tareas de Cuidado. El Gobierno Nacional calculó que hay cerca de 155.000 mujeres en edad de jubilarse pero que no alcanzan a cumplir con los 30 años de aportes y que, a partir de este programa, podrán completar este requisito.

"Había que resolver una situación de acceso al sistema provisional argentino y por otro lado la pandemia echó luz al trabajo que se hace adentro de nuestras casas”, sostuvo Raverta al anunciar los principales puntos de la iniciativa.

"Estamos terminando de parir esta política pública novedosa, que repara hacia atrás y que nos va a permitir construir un futuro mejor”, señaló la titular de ANSES en un Zoom en el que anunció la presentación del programa, y del que participó Ámbito.

La medida, que había sido adelantada por el propio presidente y la titular del organismo el martes durante un acto en Lomas de Zamora, se efectuará a partir de la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, según se anunció, será firmado la próximamente por el Presidente y la propia la propia Raverta.

El reconocimiento computará 1 año por hijo o hija, 2 años por hijo o hija adoptado o adoptada siendo menor de edad, 2 años por hijo o hija con discapacidad y 3 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses, detalló el organismo.

También se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. La medida será compatible y, de ser necesario, puede complementarse con las moratorias vigentes.

De acuerdo a la información que brindó ANSES, en los próximos días estará lista la planilla de turnos para que las mujeres argentinas mayores de 60 años y que no tengan la cantidad de años necesarios para jubilarse, puedan solicitar un turno para acercarse a una de las oficinas del organismo y anotarse. "Tenemos preparado el organismo para atender desde el 1 de agosto a las mujeres que se acerquen con turno”, sostuvo la funcionaria.

Según el informe “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto”, elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) ,el 75,7% de las tareas son realizadas por mujeres (es decir, más de las tres cuartas partes y, de este modo, dedican diariamente 96 millones de horas de trabajo no remuneradas a las tareas del hogar y los cuidados).

¿Quiénes pueden anotarse?

Mujeres en edad de jubilarse (con 60 años o más), que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación.

El organismo invitó a las mujeres que forman parte de este grupo a que ingresen con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la solapa de "Mi Anses" en su web y verifiquen si los vínculos familiares están actualizados en la solapa de "Información Personal" y, luego, en "Relaciones Familiares".

En el caso de que no figuren los datos de alguno de los hijos o hijas de esta persona deberán solicitar un turno para actualizar esa información y presentar el DNI y la partida de nacimiento de cada uno de los hijos o hijas que no figuren en el registro.

¿Cómo anotarse?

Los trámites para obtener el beneficio deberán gestionarse por turno a través de la web de Anses (www.anses.gob.ar) que se habilitará en los próximos días, y una vez otorgado, deberán acudir a la oficina que se le asigne con DNI; la o las partidas de nacimiento de los hijos o hijas; la sentencia de adopción si se trata de hijas o hijos adoptados; y, si la titular tiene hijas e hijos con discapacidad, el Certificado de Discapacidad (CUD).

El trámite se puede realizar, como cualquier otra jubilación, a través de un apoderado.