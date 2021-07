Boom por el dólar en San Juan: el mix que llevó al aumento de la moneda yanqui

El dólar viene subiendo en los últimos tres meses, llegó a alcanzar su máximo el lunes 12 de julio, superando los $100 el oficial y el blue perforando la barrera de los $180 en San Juan. En los bancos y financieras sanjuaninas se pudo ver colas, gente consultando y comprando la moneda extranjera. ¿Cuáles son las razones de la escalada? El economista Fabián Saffe informó las causas por las cuales se disparó el dólar.

"Estamos en un panorama oscuro. Siempre que hay elecciones se incrementa la incertidumbre, y para que la economía esté bien tiene que haber previsibilidad y confianza. ¿Por qué no tenemos confianza en nuestra moneda? Porque se acabó el trimestre de oro, de la liquidación de divisas del campo. Ingresaron al país 12.000 millones de dólares, récord en 7 años. La mitad de los dólares fueron directamente al aumento las reservas, 3.500 millones de dólares, los recursos no son suficientes porque las reservas netas llegaron a 7.000 millones y los vencimientos del FMI próximos son de 4000 millones", detalló Saffe.

El respiro podrá llegar cuando lleguen los derechos especiales de giro del FMI, que rondan entre los 3.500 y los 4.000 millones de dólares, con lo que se neutralizaría prácticamente el vencimiento que el país tiene con la entidad internacional.

"No está barato el dólar, la tendencia es alcista pero difícilmente pegue un salto descomunal. Es un camino que ya recorrió el dólar blue", explicó Saffe. Si bien no se puede hacer futurología, el escenario anticipa que no va a haber una devaluación abrupta y que en los últimos meses los saltos del dólar han sido por debajo de la inflación.

En San Juan el dólar blue tiene un mercado muy chico, más chico que en Nación. Se consiguen en mesas de café o hasta por páginas de compra y venta. En general, los precios locales suelen ser entre $4 y $5 más que en el ámbito nacional.