¿Cómo llega a San Juan el plan de viviendas que anuncia Alberto?

Este miércoles el presidente Alberto Fernández presentara el Programa Reconstruir, una medida destinada a finalizar la construcción de 55.000 viviendas. El anuncio será presentado en un acto que se realizará en el municipio bonaerense de Ensenada a las 11.30 y el presidente estará acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Dicho programa fue creado el pasado 8 de abril con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 99/2021, firmada por Ferraresi. La iniciativa busca la reactivación y finalización de aquellas obras de vivienda que se encuentren paralizadas en su ejecución y también busca comenzar aquellas que hayan sido proyectadas o aprobadas y todavía no se inician.

En San Juan ya se estuvo trabajando y el director del IPV adelantó cómo llegará la medida a la provincia: "El programa es para barrios que no fueron finalizados, no para particulares y en la provincia no existen ese tipo de situaciones porque el gobierno provincial destino fondos nuestros para la finalización de las obras". Y agregó que "en nuestro caso Reconstruir llegará al departamento de San Martín, donde hay unos barrios que estaban planteados como cooperativas y no se terminaron de mandar los fondos. El intendente ya se puso en contacto con Buenos Aires y firmó la adhesión al programa", finalizó el funcionario.

El programa contará con una inversión de $110.000 millones y buscará finalizar unas 55.000 viviendas que no pudieron terminarse durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Se trata de viviendas que se encontraban en proceso de construcción a cargo de distintos entes ejecutores con financiamiento del Estado Nacional.

El ministro Ferraresi detalló en medios nacionales que "fue el presidente Alberto Fernández quien nos pidió que trabajemos para poner en valor un derecho tan fundamental como lo es el acceso a la vivienda, porque no sólo les cambia la vida a las familias sino que además genera puestos de trabajo y empleo de calidad y fortalecen el proceso productivo que será el motor económico en la reconstrucción de la Argentina".

La Autoridad de Aplicación del programa será la Secretaría de Hábitat que conduce Santiago Maggiotti, quien tendrá a su cargo la formulación de las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas, y la emisión de los actos administrativos que resulten necesarios para la ejecución del mismo, en el marco de sus competencias. Por su parte, los Entes Ejecutores deberán adherirse y efectuar la solicitud de financiamiento de las soluciones habitacionales.