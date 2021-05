Cuántos sanjuaninos entran en la ampliación de la Tarjeta Alimentar y cómo se cobrará

El viernes último, al presidir un nuevo encuentro del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, el presidente Alberto Fernández anunció una ampliación para la tarjeta Alimentar que ahora abarcará a niños de hasta 14 años, embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de 7 hijos. De ese modo, llegará a casi 2.5 millones de familias casi duplicando el universo actual y demandará una inversión mensual cercana a los 30 mil millones de pesos.

En San Juan, con esta ampliación de los titulares de derecho que pasa a cubrir hasta menores de 14 años, hay unas 20.000 familias que van a recibir este nuevo beneficio, según dijo el subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Humano local, Cristian Morales.

"Los titulares son los adultos, que son 20.000 pero se van a alcanzar a muchos más niños", informó en Radio Sarmiento el funcionario este martes. Aclaró que para acceder al beneficio para niños hasta 14 años las personas deben ser beneficiarios de AUH o mamás de 7 hijos o más. Esto da cuenta de casi una duplicación de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar en San Juan, que eran hasta ahora alrededor de 35.000.

Ya hay hogares donde la familia cobra AUH por tener menores de 6 años que si tienen niños hasta 14 sumarán el beneficio, y otros nuevos titulares de derecho. Sobre cómo cobrarán, lo que se dará durante mayo, Morales dijo que "a las personas que tienen ya el plástico se les va a acreditar en esa tarjeta, si tienen menores de 14 va a la cuenta de AUH antes de fin de mes, no se sabe la fecha concreta y así van a cobrar hasta que Nación imprima la cantidad nueva de plásticos".

En este marco, la Tarjeta Alimentar tendrá un monto mensual que se podrá utilizar en alimentos en cualquier supermercado de 6 mil pesos para las madres con un hijo de hasta 14 años; subirá a los 9 mil pesos en el caso de las madres con dos hijos y llegará a los 12 mil pesos para aquellos casos en los que haya 3 o más chicos menores de 14 años.

Morales remarcó que el acceso al beneficio es automático de acuerdo a las bases de datos de ANSES y que la gente no debe inscribirse, como así también destacó que no hay intermediarios, no hay que ir a ANSES, ni a municipios, ni a Desarrollo Humano y nadie les va a hablar por teléfono para pedirles datos personales en el marco de esta medida. Esto, como precaución a las estafas telefónicas que son moneda corriente por estos días.