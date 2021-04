Piden que los sanjuaninos denuncien los aumentos en servicios de comunicación

El titular de ENACOM San Juan, José Peluc, afirmó que no se deben pagar los aumentos en servicios de telefonía, internet y televisión por cable, debido a que no están autorizados. "No se ha autorizado ningún aumento en los costos de los servicios de comunicación. Se debe pagar el mismo monto del mes pasado y sugerimos que controlen los ítems de la boleta", aseguró Peluc, quien además pidió a los sanjuaninos que en caso de registrar aumento, se dirijan a las oficinas de ENACOM para realizar el reclamo.

Peluc, en diálogo con Estación Claridad, afirmó que en caso de que se pague un aumento no autorizado, realizando el reclamo en ENACOM se puede lograr la devolución del dinero en las facturas siguientes.

Para finalizar, detalló que no se puede cortar el servicio por falta de pago, pero en el caso que eso suceda, también se debe realizar el reclamo, tanto en las oficinas del ENACOM los lunes, martes, jueves y viernes, como en la página web www.enacom.gob.ar.