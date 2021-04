Qué le pidieron los empresarios sanjuaninos a la Nación

Los empresarios sanjuaninos tuvieron este miércoles una oportunidad inigualable para plantear sus problemas a la Nación. Fue en un encuentro con autoridades del Ministerio del Interior, encabezados por su titular, Eduardo De Pedro, donde también estuvo la directora del Banco Nación, Cecilia Fernández Bugna. Los planteos fueron de los más diversos, uno fuerte fue que se potencie la minería con diversas herramientas, otros vinculados a los obstáculos con las líneas de financiamiento, la falta de insumos industriales y las falencias de transporte. El sector vitivinícola elevó varios pedidos.

Al meeting, en el foyer del Teatro del Bicentenario, fueron invitados entre otros Juan José Ramos de la Asociación de Viñateros Independientes, Eduardo Garcés de la Federación de Viñateros, Ángel Leotta de la Cámara Vitivinícola y Coviar, Juan Manuel Peralta de Travel Pack, Mulet y Maurín SA bodegas y agroindustria, Antonio Sánchez de Asprosem, Eduardo Barceló de Industria comercio y Servicios, Cristian González de Itex, representantes de La Campagnola, el bodeguero Andrés Berzenkovich, Miguel Gili de la Cámara de Empresarios de la Construcción de San Juan, Dino Minozzi de la Federación Económica, Adriana Martignoni de Bio Asist, Eduardo Jaime de Industria y Construcción, Alberto Grafigna por la industria textil, Adriana Salguero por la Cámara de Expendedores de Combustibles, Julián Rins de la Cámara de la Construcción, Enrique Velasco por la Cámara Empresaria Sanjuanina de la Construcción, Indumet por servicios mineros, Ricardo Goldberg por Casetic, Adriana Garay de la Asociación Mujeres Empresarias, Roberto Gutiérrez de la Cámara de Comercio Exterior, Juan José Igualada de la Cámara de Servicios Mineros, Gonzalo Lenzano de la Cámara Olivícola y Eduardo Caputo de la Asociación Empresarios Nacionales.

A voz alzada

Martignoni fue quien rompió el hielo agradeciendo las líneas de crédito del Banco Nación con beneficios para capital humano femenino. "Necesitamos este envión para empezar porque todavía nos cuesta. Es un punto neurálgico en nuestro trabajo y una oportunidad de crecimiento. El 2 por ciento es poquito, es mejor que nada y planteamos un 5 por ciento si es posible este aumento desde la Unión Industrial de San Juan", dijo en alusión a un beneficio citado por Fernández Bugna.

Del sector bodeguero, Bercowich planteó saber qué política especial va a tomar Nación para los rubros mas afectados por la pandemia.

Desde Casetic, Golberg planteó su inquietud con la falta de garantías para acceder a prestamos del Banco Nación.

Julian Rins, de los empresarios de la construcción, preguntó sobre el "difícil" acceso al Banco en general "que viene de hace mucho tiempo". Dijo que hay empresas que lo tienen cuenta en la práctica pero después transfieren a cuentas de bancos locales siendo que el Banco Nación tiene mejores líneas, pero cuesta calificar. Pidió hacer más fácil el ingreso al crédito.

Desde el sector olivícola pidieron se quejaron de los precios máximos del sector de la aceituna de mesa. pidieron lograr la formalización de relaciones laborales. Pidió especial atención a los sectores electrodependientes y habló de la necesidad de la provisión de agua para la industria en el desierto local. "Creemos en la reconversión a energías sustentables pero necesitamos líneas de crédito para el acceso", dijo. También plantearon el problema de abastecimiento de insumos, sobre todo repuestos para maquinarias.

Minería para todos

Igualada de servicios mineros lanzó que "nos gustaría que el Banco Nación le dé la misma importancia a la muneria que la que tiene el agro y tenemos también problemas con las garantías". También reclamó que necesitan insumos importados cuyos costos se elevaron al 300 por ciento".

También, ya en diálogo directo con De Pedro, Igualada planteó las deficiencias del transporte con demoras de hasta 9 días para llegar mercadería por tren a Buenos Aires, "cuando por Mercado Libre llegan los productos en 3".

El Ministro del Interior tomó el guante y le respondió particularmente: "Desde los '90 se decía que ramal que para ramal que cierra y ahí de desarticuló la mayoría de los ramales vinculados a la producción. Hoy Argentina transporta el 5 por ciento de su producción vía ferrocarril mientras que Brasil transporta el 26 por ciento, Australia el 50, Canadá el 48, con lo cual se busca aumentar el transporte mediante sistema ferroviario al 12 por ciento, lo que tiene un costo de 10 mil millones de dólares. Es ineficiente tardar 7 días como decís. En una reunión como esta en Misiones un empresario forestal nos planteó que trasladar madera de Misiones a Buenos Aires tiene el mismo costo que de Buenos Aires a China. Los 44 mil millones pedidos al Fondo no están, no están en ferrocarriles, no están", dijo en un tiro por elevación a la gestión macrista.

Otro de los que pidió un fomento a la minería fue Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan, quien además reclamó una solución por ley a las asimetrías regionales. Los trenes son fundamentales para desarrollar transportes, dijo. Y también citó la necesidad de mejorar las rutas de conexión con provincias limítrofes para sacar la producción.

Uva, uva, uva

Leotta de Coviar pidió por el plan Coviar 2, recordando que el Coviar 1 fue bueno y de acceso federal. También reclamó por la baja de retenciones a exportaciones y sentenció que "hoy se exporta 120 mil toneladas pero podemos reconquistar mercados en tanto se nos den las condiciones". Además, dejó una fuerte queja por el proyecto de ley nacional sobre la edulcoración de bebidas analcohólicas con jugos naturales: "Queremos que se revise, sobre todo por la contra que tenemos con Tucumán, sabemos que la fructosa es dañina para la salud, no asi los jugos naturales. Si se usaran estos últimos para edulcorar, dijo, se requerirían 60 mil toneladas más de jugo de uva lo que serviría para potenciar el sector.

Fernando Ramos de la Federación de Viñateros apuntó que aumentó el consumo las exportaciones y el precio de la uva tras 10 años de trabajar a pérdida y pidió por una "distribución de ingreso equitativa para abajo, ya que dominan las grandes empresas la comercialización y exportaciones".

Garces de la Federación de Viñateros solicitó que se trabaje en la cadena de valor vitivinícola: "Venimos trabajando a pérdida", sentenció. Habló sobre el vino sin alcohol: "somos partidarios de que se hagan bebidas a base de vino pero que no se llame vino sin alcohol, porque el vino es por definición con alcohol. También puso en el tapete la falta de agua argumentando que San Juan perdió 20 millones de kilos de uva por tormentas, "pero llevamos 200 millones de kilos perdidos por la sequía", por lo que pidió ayuda con obras como canales de riego. Otro punto interesante en el que recaló Garcés fue en el las bodegas regionales del Estado, "que podemos con poca plata hacer funcionar para salir con mostos o vinos ya elaborados y ganar mercados". Además exigió que se arme comisión nacional formadora de precios.