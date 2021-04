Empresarios gastronómicos aseguran que a cerca de 1.000 empleados les debieron reducir el trabajo

"En el sector trabajan más de 4.000 personas y se calcula que debe haber de ellas alrededor de 1.000 personas que se han reducido porque les han quitado días de trabajo, más el miedo de la gente que no sale a cenar, se ha complicado muchísimo", aseguró este martes Rubén Miadosqui, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan.

El empresario dijo que en estos días de nuevas medidas, indicó que ha habido reducción de trabajo porque los horarios no son los mismos.

En diálogo con Estación Claridad, afirmó que incluso están dispuestos a denunciarse entre ellos mismos si alguno no cumple, dado el desesperante momento del negocio que llevó al cierre de varios locales en la provincia. El año pasado estuvieron sin actividad desde marzo a junio, cuando bares, restaurantes y cafés locales lograron con estrictos protocolos reabrir.

"Mucha gente cerró o cambió de rubro, y hoy la situación está peor, San Juan no es lo mismo que Mendoza, hubo mucho relajo no sólo en la gastronomía, el virus no está en la noche gastronómica solamente, pareciera ser que hay que echarles la culpa a los gastronómicos. pero si uno se para en una esquina basta con ver los colectivos cómo van y si hay dos o tres bolicheros que no saben cómo trabajar, se los debe clausurar", sentenció Miadosqui.