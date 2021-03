Huevos de pascua en San Juan: subieron hasta un 50% y aparecen más marcas

Llega semana santa, los sanjuaninos y sanjuaninas salen a comprar los tradicionales huevos de pascua y se sorprenden al ver el aumento que ha sufrido el producto por encima de la inflación. Pese a esto, en el mercado hay una variedad de opciones para todos los bolsillos. Con el fuerte aumento de algunas marcas clásicas, segundas marcas comienzan a llenar los carritos de los supermercados de San Juan. Desde una distribuidora ubicada en calle Alem, aseguraron que subieron un 40%, mientras que en un supermercado de calle General Acha, en Capital, un empleado dijo que subieron un 50%. La diferencia en precios es abismal, desde 70 pesos hasta casi 1500 pesos por un huevo. Un experto explicó a este medio porqué los huevos de pascua han sido siempre tan caros.

Tiempo de San Juan recorrió las góndolas sanjuaninas y los huevos pueden ser divididos en cuatro categorías. Entre las marcas más caras, están Kinder y Ferrero Rocher. El huevo grande de Ferrero cuesta alrededor de 1300 pesos, mientras que el Kinder se mantiene estable en todos los comercios relevados a 1090 pesos. Sin embargo, el de Ferrero Rocher tiene 225 gramos mientras que el de la famosa marca de las sorpresas tiene 150 gramos. Arcor también presentó un huevo de 170 gramos a 950 pesos de Bob Esponja y cuyo empaque representa la “casa piña” de la famosa esponja de Nickelodeon.

Luego siguen marcas de renombre como Georgalos, Milka, Tofi, Nugatón, Águila, cuyos huevos de entre 100 y 170 gramos rondan los 700 pesos en todos los casos. Marcas como Milka y Vizio pusieron ofertas de 600 pesos un huevo de 150 gramos y 415 pesos uno de 87 gramos respectivamente. Los conejos de pascua están los más baratos de, por ejemplo, 50 gramos, a 200 pesos y los más caros a 400 pesos.

Acá es donde aparecen las segundas marcas o marcas menos conocidas o modestas, entre las que figuran Simones, Coprima, Nevado, que tienen huevos de 100 o 150 gramos cuyos precios oscilan entre los 250 y 350 pesos.

Finalmente, hay minihuevos a 70 y 80 pesos, de distintas marcas de 22 o 30 gramos. En un conocido comercio de calle Rivadavia antes de Entre Ríos, ofrecían una caja de 30 de estos huevos a 1339 pesos, es decir, aproximadamente 44 pesos cada huevito.

¿Por qué los huevos de pascua siempre han sido tan caros?

Luis Vargas es jefe de compras en Rafael Moreno, lleva años no solo en el rubro del comercio, sino específicamente en el negocio de las golosinas, habló con Tiempo de San Juan sobre el precio de los huevos. Vargas consideró que los precios de estos óvalos de chocolate son porque su fuerte de venta es durante sólo 3 o 4 días. “Los fabricantes ponen una venta de tanta cantidad durante Semana Santa y si no lo venden ese producto no se vuelve a comercializar, la gente no lo compra. Entonces lo sobrefacturan para cubrir las pérdidas. Es parecido al pan dulce, los turrones y la garrapiñada en Navidad”, señaló el empresario.