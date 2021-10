A preparar el bolsillo: ¿Cuánto cuesta la instalación y mantenimiento de un aire acondicionado en San Juan?

Se acerca el verano, pero el calor ya comienza a sentirse jornada tras jornada. Sin duda el aire acondicionado es un salvataje por lo que muchas familias apuestan a adquirir al menos un equipo para su hogar. Tenerlos en condiciones es primordial para sacar provecho al máximo del aparato.

Para la instalación de un aire acondicionado, los precios van desde los $7.500 a los $12.000 con materiales incluidos, dependiendo de la potencia en equipos considerados chicos; mientras que, para aires acondicionados más grandes, tipo industrial, los costos de instalación varían desde los $15.000 a los $20.000.

Desde el Foro Refrigeración y Afines Cuyo también manejan valores estándar para la instalación que va desde los $14.000 a $20.350, dependiendo de la potencia y la cantidad de metros que requiere el fabricante para la instalación.

En el caso de mantenimiento, limpieza y servis en general, los precios también son variados, yendo desde los $2.000 a $6.000. El costo final dependerá del tipo de mantenimiento que hay que realizarle, ya que algunos equipos solo necesitan una limpieza común, mientras que hay otros que deben ser revisados en gas y potencia.

Es importante tener en cuenta que el servis debe hacerse como máximo cada tres años, si el equipo se encuentra en una habitación o similar, y cada un año si está ubicado en comedor o cocina. También va a depender mucho de la cantidad de uso que se le dé al aire, según recomiendan los matriculados.

Si bien todos los años se actualizan los costos de instalación y mantenimiento, desde hace un tiempo los técnicos matriculados controlan la suba de sus servicios para no perder clientes, y este año no es la excepción. Así lo expresaron Raúl Bragagnolo, de Volt Electromecánica, y Eleazar Ortíz, quienes sostienen que aún no hay tanta actividad como si se registraba años anteriores durante la misma época, por lo que esperan que haya un repunte en las próximas semanas.