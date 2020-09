Almacén de Magias, un emprendimiento sanador con ADN sanjuanino

La premisa de un buen almacén es encontrar a mano soluciones tan distintas como alimentos, artículos varios y sobre todo una cara de confianza que le acerca al cliente lo que está buscando. Por eso Almacén de Magias, una propuesta de tres amigas en San Juan cumple totalmente con lo que promete. Buscarlas a ellas da como resultado que se puede conseguir la solución desde a un dolor menstrual o del alma hasta el conocimiento del futuro con magia escandinava.

Este emprendimiento es en realidad la unión de los intereses de tres mujeres, tres amigas, entre los 26 y los 31 años, que recopilaron conocimiento con los años y ahora decidieron ofrecerlo a los sanjuaninos a través de una propuesta innovadora y "muy amorosa". Las autoras son Pamela Carrizo, Selene González y Celeste Quiroga.

En las góndolas de este almacén único, que como buen emprendimiento millennial tiene su local en Instagram, los clientes se encuentra con tres áreas separadas pero que se entrecruzan. La oferta se puede clasificar en productos de gestión menstrual, remedios con hierbas y tirada de runas.

El futuro según la magia escandinava

El inicio de Almacén tuvo mucho que ver con las tiradas de runas, uno de los servicios estrella que ofrecen las tres amigas. La idea original fue de Pamela, una estudiante de letras hija de una sanjuanina que nació en Chubut, pero hace 9 años se mudó a la provincia y se siente muy conectada con esta tierra.

Para ella en un inicio las runas no se trataban de un negocio, sino que empezó su historia con ellas hace 6 años de forma fortuita. "Un día fui a la casa de una tía que tenía un libro se lectura de runas, ella conoce mucho de tarot y otras cosas, pero cuando le pregunté me dijo que ella no conectaba con eso y me lo regaló. Yo me enamoré", contó la joven. En un principio fue la curiosidad la que la hizo conocer más sobre este oráculo nórdico, que tiene más de autoconocimiento que de adivinación, según explicó Pamela. Además, su amor por las letras reforzó la relación con las runas. "Empecé a estudiar la mitología, pero después me di cuenta de que también son un alfabeto y ellos creían que las runas tienen poder porque la palabra comunica y también vibra, genera algo, y yo también creo lo mismo".

Tras empezar a estudiar, pasó poco tiempo desde que inició el camino de tirarle las runas a amigos y familiares y poco tiempo después le propusieron empezar a cobrar y se animó. Ahora cobra $500 por la sesión de runas, que dura entre 1 hora y media y 3 horas, dependiendo de qué tanto pueden y necesitan profundizar con sus clientes. "Es una experiencia muy amorosa, no hay predicciones por lo general, sino que tiene que ver más con el autoconocimiento, recorremos un camino que puede llegar a hablar del futuro", explicó Pamela. Muchos de sus clientes vuelven, a veces a hacer todo el proceso que empieza con descubrir cosas del pasado, la historia personal y luego preguntas o simplemente a preguntarle cosas específicas a las runas.

Tisanas y jabonas para curar y disfrutar

Si bien Pamela empezó sola con las runas, poco después nació otro de los productos que también hacen furor en almacén: las infusiones curativas. En un principio las amigas empezaron a probar opciones entre ellas, de diferentes infusiones para sentirse mejor en diferentes momentos del día a día, y así como con las runas, pronto se dieron cuenta de que era algo que podían vender al público. De a poco, con estas dos ideas, fue tomando forma realmente el primer Almacén de Magias de San Juan.

Las tisanas, que al no tener té clásico no llevan este nombre, tienen diferentes versiones y son opciones curativas para que las personas puedan sentirse mejor. "No nos hacemos las chamanas", explicó Pamela, "no son un reemplazo de los medicamentos sino que son una ayuda para aprender a escucharse, para que en vez de tomar ibuprofeno y ocultar un síntoma, ayudarse a sentirse mejor con una infusión y poder conocer mejor el cuerpo".

Tienen tres líneas principales de tesinas, la mayoría hechas con hierbas y yuyos sanjuaninos, que además de aliviar síntomas tienen rico sabor. Las dos versiones clásicas son la relajante y la digestiva, con ingredientes como manzanilla, caléndula y ruda. Pero además, la propuesta más innovadora que tienen son las tisanas cíclicas, en sus tres versiones que son para aliviar los síntomas premenstruales, menstruales y también para ayudar al cuerpo a mantener la regularidad. La ruda, otra planta bien de San Juan, es uno de los ingredientes principales de estas infusiones, que cuestan $150 los 40g y duran a veces hasta un mes.

En la misma línea están los jabones de limpieza energética, inspirados en los baños de inmersión de pueblos originarios de la provincia y otros lugares. "Muchas veces lo que usaban nuestros ancestros era baños con hierbas, pero ahora son pocos los que tienen una bañera. Así que lo que proponemos son jabones, tomarse un minuto y conectarse con uno mismo, con la energía y los olores de este producto. Los más populares son los de romero y lavanda", contó la emprendedora.

A estas creaciones, se viene un nuevo producto, adelantó Pamela. Se trata de almohadillas de semillas e hierbas, que además de ser perfumadas pueden calentarse en el microondas y sirven para aliviar dolores.

Gestión menstrual con consciencia y saludables

Las amigas sumaron recientemente a Almacén de Magias las toallitas y protectores diarios reutilizables, de tela de algodón e ideales para las mujeres y personas con útero que quieran transitar sus periodos menstruales de forma más saludable y ecológicas.

"Fue todo un proceso y una inversión. Desde hace meses venimos probando versiones y nosotras mismas y algunas amigas fueron las conejillas de indias para encontrar el modelo ideal para evitar derrames y que sean lo más cómodas posibles", explicó Pamela. Si bien ellas pensaron esta propuesta como un complemento para la copita menstrual, ya que es muy útil en el primer o los últimos días del ciclo, también puede ser utilizado de principio a fin.

"La mayor ventaja de estas toallitas es que si por ejemplo alguien tiene alergia a la cantidad de químicos que traen las convencionales, estas son más gentiles. Además te permite ver el color de la sangre menstrual, conocer la cantidad de flujo y hasta el olor. Todo esto hace que seamos más conscientes de nuestro cuerpo, reconocer cambios que pueden ser un síntoma y romper con los tabúes relacionados con la menstruación", contó Pamela.

Es que sin dudas las toallitas son uno de los productos más empoderadores de este emprendimiento, que nació a principios de año y superó las dificultades de la pandemia. Tanto Pamela como Cecilia y Selena tienen otros trabajos, pero en estos meses decidieron ponerle una gran cuota de esfuerzo a Almacén de Magias, tanto probando combinaciones de hierbas, como cosiendo y aprendiendo más sobre las runas. La curiosidad y la investigación han sido los motores principales de este emprendimiento. Ahora se lanzaron en las redes y esperan, pronto, encontrar más formas de ofrecer soluciones llenas de consciencia y cariño como las que tienen ahora.