San Juan pospandemia: cerca de retroceder 10 años en crecimiento económico

Sin duda el parate económico por la cuarentena que trajo la pandemia pone entre las cuerdas las economías de países de primer mundo y otros como Argentina por igual. San Juan no está fuera de este drama. Y quien dimensionó por primera vez esta debacle fue el propio Sergio Uñac en el marco del Acuerdo San Juan, donde este martes expresó en el cierre de la mesa del sector Salud que “esta discusión previa nos permitirá poder avanzar de manera más rápida, pero sin que sea la mejor manera, porque la pospandemia va a ser el resultado de una paralización absoluta de la economía, de una caída del empleo y por ende, habrá un ascenso del desempleo y aún tratando de evitarlo, eso va a ser inevitable. De hecho lo intentamos evitar con la obra pública, liberando casi la totalidad de las actividades económicas, pero así y todo, en la previa, me animo decirles que vamos a tener un Producto Bruto Geográfico equivalente al que teníamos hace 10 o 12 años”. Esta última frase enciende alarmas y preanuncia lo esforzada que será la recuperación económica provincial, en el crítico escenario nacional e internacional.

Sobre este retroceso, ahondó este miércoles la ministra de Hacienda provincial, Marisa López, en diálogo con radio Estación Claridad. Según la funcionaria, la curva del Producto Bruto Geográfico de San Juan, que mide el crecimiento económico de la provincia, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se produce en suelo sanjuanino, indica que desde 2004 en adelante la provincia creció un 60%. Esto fue hasta 2019. La proyección el año pasado, de acuerdo a la caída superior al al 5% del PBI en Argentina que generó un proceso recesivo desde 2018, para San Juan significó un poco más del 3%.

Es decir, que desde el año pasado ya se empezaba a registrar un desplome en el PBG SJ Esto, producto de "una economía que no crecía por medidas nacionales y por un sistema financiero a expensas del propio sistema y no del sistema productivo en la Argentina", según analizó. Y entonces calculó, en sintonía con lo que develara horas antes Uñac: "Cuando hemos hecho los cálculos fruto de esta pandemia, se estima que aproximadamente en el 2020, la caída es de un 8% para el 2020 y cuando uno ve la curva estamos alcanzando los niveles del 2008 en la caída".

López argumentó que "todos sabemos que la situación que traíamos que no era de crecimiento, y fruto de esta pandemia se produjo una brusca caída". Y apuntó que si se compara con Nación, se está estimando entre un 12% y un 15%. Así, si bien todas son proyecciones, se prevé menor impacto económico del coronavirus en los números provinciales que nacionales. Esto no quita preocupación a la situación local ya que la caída del PBG SJ implica mayor desempleo, mayor subocupación, mayor pobreza y mayor indigencia, según enumeró la ministra.

El gobernador, en el marco de Acuerdo San Juan, a la vez que expresó que “los sanjuaninos nos hemos sobrepuesto a muchas cosas, aún peores y estamos en el camino correcto", advirtió que por más que se logre un buen acuerdo provincial tras la pandemia, la provincia no va crecer 6 o 7 puntos en lo económico de la noche a la mañana. En línea con esto, López en sus declaraciones radiales aseguró que "las caídas en el crecimiento de la economía son rápidas pero la recuperación va a llevar un largo tiempo. Por eso en función de esos números surge el acuerdo San Juan para mitigar los efectos de la caída".

Uñac está habilitado a tomar deuda, por ley, en un esquema de medidas financieras de emergencia que se preparó en un punto crítico de la cuarentena, cuando incluso se habló de usar el Fondo de Reserva Anticíclico para pagar sueldos estatales, debido al rojo de las cuentas provinciales. No obstante, ninguna de esas dos herramientas fue usada hasta el momento. Esto no significa que no pasará. López, sobre tomar deuda, ratificó este miércoles que no está descartado. Aseguró que "seguimos controlando el gasto como desde el día uno y haremos un análisis sobre fines de julio o principios de agosto". Dijo que todo el papeleo está listo y sólo falta la decisión de tomar deuda y sobre cuánto, dijo que depende de cómo se dé la fase uno de la pandemia en el AMBA que repercute de manera importante en San Juan.

En el país

El último dato del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) dado a conocer por el INDEC correspondiente al nivel de actividad de abril muestra la gravedad de la situación económica en Argentina y de acuerdo a las últimas proyecciones del FMI, Argentina se ubicará entre los 10 países con mayores caídas en el nivel de actividad para el 2020, según publicó Ámbito Financiero. A este ritmo, lo más probable es que el nivel de actividad se contraiga un 12% interanual en el 2020. No obstante, esto dependerá de cuánto se alargue la cuarentena y no se puede descartar una caída aún mayor. Para tomar una dimensión del daño económico que se espera, vale la pena recordar que una caída en el nivel de actividad del 15%, implicaría volver a los niveles de PBI que Argentina tenía en el 2006; es decir, un retroceso de 14 años.