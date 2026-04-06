Plazo fijo: tras la bajada de las tasas, cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Los bancos en la Argentina actualizaron sus tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, con valores que varían de 21% a 28%. Esta renovación de condiciones genera una brecha que puede alcanzar más de $8.000 de diferencia entre la entidad con menor tasa y la de mayor rendimiento por cada $1.000.000 invertido durante 30 días.

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Esta diferencia impacta directamente en el interés mensual que los ahorristas pueden obtener según el banco seleccionado. El ajuste responde a la estrategia de captar fondos en un entorno condicionado por la política monetaria del Banco Central.

Mientras los bancos tradicionales ofrecen un rendimiento que oscila entre $1.017.260 y $1.019.726 por cada millón de pesos depositados, plataformas digitales y financieras especializadas llegan a $1.023.835 al concluir el plazo. El simulador de rendimientos permite observar estas diferencias, que representan una variación considerable en el saldo final para quienes buscan alternativas de resguardo ante la inflación.

La nueva estructura de tasas muestra un amplio abanico de opciones para el ahorrista. El Banco de la Nación Argentina mantuvo fija su tasa en 22% nominal anual, con lo que al término de 30 días se acreditan $1.018.082 sobre un millón invertido. Por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece un beneficio de 23% ($1.018.904) y el Banco Hipotecario disminuyó un punto la tasa a 25,5% para no clientes, garantizando en ambos casos $1.020.958,9 al vencimiento.

El Banco Santander Argentina, rebajó en dos puntos su tasa, al 20% con un retorno de $1.016.438, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires SA y el Banco Ciudad de Buenos Aires dispusieron una reducción de la tasa de un punto respecto de la semana anterior, también al 20% y, por lo tanto, equivalente a $1.016.438 en 30 días.

En el Banco BBVA Argentina se diferenciaron, con un incremento de un punto en los rendimientos, al 22% ($1.018.082), y el Banco Macro mantuvo a su vez el 24%, alcanzando $1.019.726. El Banco ICBC, con una tasa actual de 22,5% ofrece un resultado de $1.018.493. El Banco de Corrientes ofrece a clientes y no clientes una tasa de 22%, por lo que, luego de un mes se acreditarían 1.018.082 pesos.

Las diferencias crecen al analizar bancos digitales y financieras. El Banco Bica SA recortó un punto, pero aún ofrece un elevado 27% nominal anual, con un monto final obtenido por la colocación de un plazo fijo de un millón de pesos de 1.023.013 pesos.

El CMF ofrece para plazos fijos una tasa nominal anual de 27,5%, que liquida $1.022.602 al cierre de mes; el Banco del Sol, con 25,5%, deja $1.020.958. El Banco Meridian aplica una tasa de 27,5% por plazos fijos a 30 días, por cuanto el ahorrista obtiene $1.022.602. Y Reba Compañía Financiera (27% de TNA) deja el saldo en $1.022.191 pesos. Banco Columbia ofrece una tasa 26% a 30 días, con un resultado final de 1.021.369 pesos.

Finalmente, el Banco VOII también recortó la tasa de plazo fijo en un punto, pero igual lidera el ranking de retornos, con una tasa del 28% que eleva el resultado a $1.023.013 para un plazo fijo de $1.000.000 en un mes.

Los bancos provinciales presentan también opciones intermedias: el Banco de Formosa, el Banco Mariva y el Banco de la Provincia de Córdoba, con tasas que van de 21% a 25,5%, permiten resultados de $1.017.260 a $1.020.958 en una simulación de 30 días.

Las cifras reflejan el monto final acreditado tras 30 días, integrando el interés correspondiente al esquema nominal anual informado por cada entidad.

La “pulseada” de las tasas de interés

El sistema bancario argentino atraviesa una fase de fuerte competencia para captar depósitos, con los bancos digitales y las financieras al frente en la oferta de tasas.

En las últimas semanas, estas entidades se posicionaron con los rendimientos más altos del mercado, incrementando sus tasas para atraer ahorros en un contexto de inflación elevada, que en febrero igualó el nivel de enero, con un 2,9%. En contraste, los bancos tradicionales mantuvieron sus tasas prácticamente sin cambios, lo que amplió la brecha en los intereses mensuales según la entidad elegida.

La política monetaria del Banco Central de la República Argentina continúa influyendo en los ajustes de tasas, impulsando la competencia y facilitando la absorción de pesos a través de distintas alternativas de plazo fijo en moneda local.

FUENTE: Infobae