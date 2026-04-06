Cómo quedan las categorías del monotributo en abril 2026

El esquema del Monotributo vigente desde febrero de 2026, que define los topes de facturación y cuotas mensuales de más de dos millones de contribuyentes en todo el país, se mantiene sin cambios durante abril.
lunes 6 de abril 2026
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Conocé los montos y escalas vigentes del monotributo para el mes de abril de 2026.
El esquema del Monotributo vigente desde febrero de 2026, que define los topes de facturación y cuotas mensuales de más de dos millones de contribuyentes en todo el país, se mantiene sin cambios durante abril.
De esta manera, las categorías del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, queda de la siguiente manera: