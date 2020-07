Hay un plan de Aerolíneas para resucitar los vuelos: ¿qué pasará en San Juan?

Desde que arrancó la cuarentena por el coronavirus el transporte cambió completamente en Argentina. Los viajes en colectivo y los vuelos se vieron restringidos, excepto para ponerlos a servicio de los repatriados. Pero ahora la situación lentamente se va normalizando en casi todo el país. Buenos Aires y Chaco son las excepciones y por ende ambos destinos fueron excluidos del plan presentado por Aerolíneas Argentinas al Ministerio de Transporte para resucitar el flujo aéreo nacional. En San Juan se ilusionan con el retorno de los vuelos, que serían a Córdoba como destino central ya que la provincia del centro del país se convertiría en HUB, una especie de nodo desde donde partirían los vuelos hacia cualquier lugar del territorio argentino.

Hasta antes de la pandemia desde San Juan solo se podía volar a Capital Federal. Cualquier conexión con otro destino del país o internacional debía realizarse desde allí. Es por esta razón que muchos sanjuaninos optaban por viajar a Mendoza en colectivo y desde el aeropuerto de la vecina provincia realizar conexiones para llegar a Chile, al sur argentino o a otros destinos internacionales como Brasil, Perú, entre otros.

En San Juan el Aeropuerto está abierto, no opera con vuelos comerciales al público pero sí con vuelos privados, sobre todo de empresas mineras que traen a sus trabajadores en avión a la provincia para el relevo del personal. Diariamente asiste al aeropuerto el personal de la torre de control, los Bomberos, quienes están abocados a los planes de vuelo. El movimiento no paró a pesar de que no hay vuelos de Aerolíneas ni de ninguna otra compañía.

Hace un par de años San Juan tuvo un vuelo a Córdoba. Si bien la demanda no era tan alta, desde el Aeropuerto fuentes en off revelaron que ven como una posibilidad que se reactiven los vuelos a la provincia del centro del país. También indicaron que la clave sería que los vuelos no sean diarios porque para ese tipo de frecuencias no hay demanda suficiente.

El plan que analiza el Gobierno

La empresa presentó tres opciones al ministro Mario Meoni: la primera, y con menos posibilidades, es la puesta en marcha de vuelos radiales saliendo desde Ezeiza; la segunda es saliendo vacíos también desde Ezeiza y conectado algunas rutas y la tercera, que pareciera ser la más factible de concretarse, es la de mudar parte de la operación al interior del país y operar sin pasar por Buenos Aires. En este último caso, Córdoba sería la provincia elegida como HUB. De ser así, se trasladarían en forma temporal cuatro aviones Embraer de Austral al aeropuerto Ambrosio Taravella.

Según detalló Infobae, el plan establece ocho frecuencias diarias triangulares conectando destinos de norte-sur, con lo que cubriría 29 destinos en todo el país, con 15 destinos del norte conectados con 9 del sur vía Córdoba.