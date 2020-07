¡Vuelve el Plan Procrear! Mirá todo lo que se sabe hasta ahora

Lanzado por primera vez en el año 2012, el Plan Procrear fue pensado inicialmente como un programa de acceso a la vivienda para familias de sectores medios.

En enero de este año se creó un nuevo comité ejecutivo para dirigir el programa Procrear, integrado por autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat , y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En su primer informe el comité señaló que entre junio de 2012 y diciembre de 2015 se otorgaron más de 111.000 créditos para la vivienda y otros 85.000 para las líneas ampliación, terminación y refacción.

También se iniciaron obras por más de 23.000 viviendas en Desarrollos Urbanísticos en tierras provistas por el Estado. Según informó el gobierno nacional, el nuevo Plan Procrear permitirá acelerar la esperada reactivación económica, a partir de un fuerte impulso a la generación de empleo.

Es que, si bien todos los sectores perdieron empleos, las caídas más significativas por su impacto en el mercado de trabajo se registraron en la construcción. Además, según los datos oficiales, el país registra por estos días la mayor caída económica de su historia, tal como lo muestran los últimos datos disponibles del Estimador Mensual de Actividad Económica que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y que mide la evolución de la economía en todos los sectores. Ese indicador mostró que en abril pasado, es decir al cumplirse el primer mes de la cuarentena, la actividad cayó un 26,4 por ciento, lo que representa el peor registro desde que existe el estimador mensual del Indec.

Si se tiene en cuenta que la industria de la construcción es una de las más importantes actividades económicas del sistema productivo, ya que además de ser una importante fuente generadora de trabajo debido a que ocupa una gran cantidad de mano de obra, también actúa como motor de otras industrias que le proveen insumos y, lo que es más importante, la mayoría de esos insumos -por no decir la totalidad- se producen en el país, es decir que no se necesitan dólares para comprarlos en el exterior. Y este no es un dato menor en un país como la Argentina que lamentablemente ingresa cada tanto en crisis por los escasos dólares que genera la balanza comercial cuando las importaciones superan a las exportaciones, debilitando las reservas de divisas del Banco Central.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación se confirmó que se está trabajando para el relanzamiento del programa de construcción, que conservará su carácter fundamentalmente federal, con líneas de crédito que serán tanto para la refacción de viviendas, la ampliación y construcción de viviendas y espacios multiuso.

En principio, el plan contempla la construcción de 5.500 nuevas viviendas, aunque se informó que todavía no está determinado en qué regiones del país se llevarán a cabo las obras. En ese sentido, se indicó que el ministerio continúa recibiendo y evaluando las propuestas de los referentes de cada provincia y que la estimación es que el programa genere unos 750.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2021.

El plan Argentina Construye se desarrollará en forma articulada con pequeñas y medianas empresas, cooperativas, gremios, empresas de servicios públicos, gobiernos locales, mutuales, trabajadores independientes y sistemas de autoconstrucción. El objetivo es la construcción de 5.500 nuevas viviendas, la refacción de 42.900 unidades habitacionales, la entrega de 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales, la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios, la dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y la generación de 2.000 lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas.