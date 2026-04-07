Llega otra edición de la Feria Agroproductiva: dónde y cuándo se podrá comprar

Este miércoles 8 de abril, de 9:30 a 13:30 horas, la Feria Agroproductiva de San Juan llevará adelante una nueva edición en la Plaza Seca del Centro Cívico.
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Se trata del espacio que no solo promueve el consumo de productos locales, sino que también fortalece el vínculo directo entre productores y consumidores.
Este miércoles 8 de abril, de 9:30 a 13:30 horas, la Feria Agroproductiva de San Juan llevará adelante una nueva edición en la Plaza Seca del Centro Cívico.
Durante la jornada, los visitantes podrán acceder a una amplia variedad de productos locales. Esta modalidad garantiza frescura, identidad local y un importante valor agregado, fortaleciendo la producción regional.
Asimismo, la feria ofrecerá un ambiente especialmente preparado para la ocasión, con propuestas ideales para compartir y disfrutar en comunidad. Este espacio no solo promueve el consumo de productos locales, sino que también fortalece el vínculo directo entre productores y consumidores.
"La Feria Agroproductiva continúa consolidándose como un punto de encuentro clave para el desarrollo de la economía local, impulsando el trabajo de emprendedores y productores sanjuaninos", destacaron desde el Ministerio de Producción, encargado de organizar el evento.