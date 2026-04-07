Con la presencia de Orrego y dos ministros sanjuaninos, buscan conseguir el dictamen para tratar este miércoles la Ley de Glaciares en Diputados

El oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados intentarán este martes avanzar con un paso clave para destrabar el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares . Está pactada la participación vía Zoom del gobernador Orrego y de forma presencial de los ministros Gustavo Fernández y Juan Pablo Perea.

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La reunión fue convocada para las 14 en el ámbito de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, esta última presidida por el diputado nacional sanjuanino de La Libertad Avanza, José Peluc. Allí, el oficialismo buscará reunir las firmas necesarias para habilitar el despacho que permita incluir la iniciativa en el temario de la sesión especial prevista para este miércoles a las 15.

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado desde fines de febrero, donde fue aprobado tras un extenso debate. La iniciativa apunta a precisar los alcances de la protección en zonas periglaciares, uno de los puntos más controvertidos desde la sanción de la ley original en 2010.

Si el oficialismo logra este martes el dictamen de mayoría, la Cámara de Diputados quedará en condiciones de debatir este miércoles una de las iniciativas más sensibles para las provincias cordilleranas, en un escenario donde confluyen intereses productivos, ambientales y políticos. Si el oficialismo logra este martes el dictamen de mayoría, la Cámara de Diputados quedará en condiciones de debatir este miércoles una de las iniciativas más sensibles para las provincias cordilleranas, en un escenario donde confluyen intereses productivos, ambientales y políticos.

El dictamen en comisiones

Para alcanzar el dictamen, el oficialismo necesita reunir mayorías en ambas comisiones: al menos 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales. Según estimaciones parlamentarias, estos números podrían ser alcanzados con el respaldo de bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y espacios provinciales.

La jornada de este martes tendrá una primera instancia informativa, con la exposición de funcionarios y especialistas vinculados a la actividad minera y al ambiente. Entre los participantes estarán gobernadores de provincias cordilleranas y autoridades técnicas.

En ese marco, está prevista la participación del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien intervendría de manera virtual, mientras que los ministros de Producción, Gustavo Fernández, y de Minería, Juan Pablo Perea, asistirían de forma presencial.

Expectativa por la votación en el recinto

El tratamiento del proyecto se da en un contexto de fuerte expectativa por parte de las provincias con desarrollo minero, que ven en la modificación una herramienta para dotar de mayor previsibilidad a las inversiones, en línea con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde el oficialismo se muestran optimistas respecto a reunir no solo el dictamen, sino también el quórum y los votos necesarios en el recinto. Fuentes parlamentarias estiman que podrían alcanzar entre 130 y 134 votos afirmativos, superando el mínimo requerido para sancionar la ley.

En paralelo, el debate mantiene la tensión con sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que ya habían manifestado reparos durante las audiencias públicas realizadas a fines de marzo. Las críticas apuntan principalmente a un posible debilitamiento de los estándares de protección ambiental en zonas sensibles.