ANSeS: Si no cobraste los primeros IFE, hay una mala noticia

El presidente Alberto Fernández le confirmó a los gobernadores que habrá una tercera etapa de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia, y adelantó que se hará en todo el país, no sólo en los lugares en los que el coronavirus tiene circulación comunitaria, como se había adelantado antes del anuncio oficial.

Esta tercera etapa además mantendrá el bono en 10.000 pesos, y no lo subirá a 12.000, como se estaba estudiando. El cambio se sospechaba debido a que, si la ayuda llegaba sólo a las zonas más comprometidas por la covid-19, beneficiaría a la mitad de las personas que las primeras etapas, como había explicado la titular de Anses, Fernanda Raverta.

Pero hay algo que no cambiará de la segunda a la tercera etapa, y que es una verdadera mala noticia para quienes no pudieron acceder al bono: no se abrirá una nueva inscripción. Esto está prácticamente confirmado, ya que tampoco se dio una nueva posibilidad de ingresar en la segunda etapa. Lo que sí se hizo fue revisar cientos de miles de casos que habían sido rechazados debido a mala carga de datos o falta de elección de una forma de pago.

Si bien se espera que el tercer depósito del bono de 10.000 pesos se haga pronto, lo cierto es que todavía no hay una fecha confirmada. Anses terminará de pagar la segunda etapa el 17 de este mes. Si se repite el calendario, los primeros en cobrar el dinero serán los beneficiarios de la AUH, por lo que el pago comenzaría recién en la segunda semana de agosto, aunque no hay confirmación al respecto.

En el anuncio de este nuevo pago, Fernández destacó que "el IFE significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza, es una herramienta de emergencia que no vamos a poder dar siempre". Se especula que una vez pasada la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia se podría transformar en un bono de renta universal, aunque por ahora esa posibilidad es poco más que un rumor basado en declaraciones de funcionarios.

Un grupo de beneficiarios de la Anses que no cobra el bono recibió esta semana una buena noticia: se trata de los jubilados que todos los meses reciben bolsones de comida del PAMI, y que habían recibido un bono único de 1.600 pesos. Este pago extraordinario se repetirá este mes, aunque todavía no se adelantó la fecha. En total beneficiará a más de medio millón de jubilados.