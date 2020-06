Los tres motivos por los que faltan televisores y teléfonos en San Juan

Para el Día del Padre ya era bastante complicado encontrar un televisor o un teléfono celular en San Juan. El lunes 22 de junio en las grandes cadenas de venta de electrodomésticos estos artículos desaparecieron de las góndolas. ¿Por qué hay escasez? No hay una sola respuesta, los empresarios opinaron y desmenuzaron una serie de motivos. Al mismo tiempo, el economista Fabián Saffe, explicó el fenómeno que cada vez es más evidente en el centro local.

Para Hermes Rodríguez, el presidente del Centro Comercial, los problemas de abastecimiento tienen que ver con las complicaciones del transporte. Para el dirigente no hay escasez ni se viene una suba del dólar sino que el coronavirus provocó complicaciones severas en la logística. "No hay escasez ni estampida del dólar, los productos no ingresan por los problemas con el transporte. Cuando los camioneros llegan a las fábricas en Buenos Aires tienen que hacer cuarentena y en San Juan también, todo el transporte se ve afectados por el endurecimiento de las medidas de prevención por el coronavirus", indicó.

Además de los problemas ocasionados por la logística, para el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, otro de los inconvenientes a los que se enfrentan los empresarios del rubro es al desabastecimiento de piezas o productos extranjeros, que no están llegando por la crisis del coronavirus. A este mix, Minozzi habló sobre especulación. Reconoció que hay en el sector comercial y que tiene que ver con la incertidumbre. "Se emite, se emite sin respaldo financiero. No hay ninguna certeza sobre lo que pueda suceder con el tipo de cambio", agregó.

Guillermo Cabrera, representante de la CAME, añadió otra razón: las fábricas que aún permanecen cerradas. "No están autorizadas a abrir y entonces hay desabastecimiento. Hay especulación pero no es la principal razón por la que faltan electrodomésticos", aseguró el empresario.

Para explicar el fenómeno, el economista Fabián Saffe, trajo un tema de actualidad al centro de la escena: la reestructuración de la deuda. "En estos procesos de incertidumbre, con el tipo de cambio volátil y la reestructuración de la deuda en plena negociación hay un escenario de especulación. El principal obstáculo que tiene hoy la Argentina es la reestructuración de la deuda y ante estos escenarios nacen cadenas de especulaciones que generan desabastecimiento y problemas con la escasez", dijo.